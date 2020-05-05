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Нефть усилила рост на фоне надежд на восстановление спроса

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Цены на нефть ускорили рост в ходе торгов во вторник на фоне надежд на восстановление спроса, когда будут сняты ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:48 по Москве составляет $29,29 за баррель, что на $2,09 (7,68%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерс на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени вырос в цене на $2 (9,81%) - до $22,39 за баррель.

Экономический кризис

"Нефть усилила рост с прошлой недели на фоне надежд на то, что худшее позади после разрушительного сокращения спроса из-за COVID-19", - отмечают аналитики ANZ.

Тем временем, аналитики S&P Global Platts отмечают замедление роста запасов нефти в США, что свидетельствует о сокращении производства. Эксперты ожидают, что данные покажут рост запасов на прошлой неделе по итогам 15-той недели подряд. Однако еженедельный прирост запасов замедлится по сравнению с началом апреля, когда они увеличились на 19,25 млн баррелей.

По данным S&P Global Platts, нефтехранилища в Кушинге на неделе, завершившейся 24 апреля, были заполнены примерно на 81%.

Компания Genscape сообщила о росте запасов нефти на терминале в американском Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, на 1,8 млн баррелей. Если официальные данные покажут аналогичное значение, это будет наименьший прирост с середины марта, пишет Bloomberg.

Минэнерго США опубликует еженедельный доклад о запасах нефти, бензина и дистиллятов в среду.

Давление на нефтяной рынок накануне оказала информация о том, что США рассматривают возможность повышения пошлин на китайские товары в качестве одной из мер привлечения КНР к ответственности за несвоевременное информирование мировой общественности о появлении коронавирусной инфекции COVID-19.

нефть Brent

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