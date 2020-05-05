Рынок акций РФ открылся подъемом индексов МосБиржи и РТС вслед за нефтью

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся во вторник ростом цен blue chips на фоне общемирового подъема нефти и фондовых площадок на надеждах на постепенное восстановление экономики после снятия ограничительных мер, введенных в связи с коронавирусом; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 1,3-2,2%.

К 10:01 МСК индекс МосБиржи составил 2659,79 пункта (+1,3%), индекс РТС - 1123,31 пункта (+2,2%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 2,6%.

Доллар просел до 74,03 рубля (-0,24 рубля).

Подорожали рублевые акции "Татнефти" (+2,6%), "Газпром нефти" (+2,2%), "Роснефти" (+2,2%), "ЛУКОЙЛа" (+2%), "Сургутнефтегаза" (+2%), "Газпрома" (+1,8%, "НОВАТЭКа" (+1,8%), "Аэрофлота" (+1,5%), ВТБ (+1,5%), "Россетей" (+1,4%).

Просели бумаги ПАО "Полюс" (-0,2%).

В США накануне индексы к закрытию торгов вышли в "плюс" на 0,1-1,2% на фоне надежд инвесторов на восстановление экономики после снятия ограничительных мер, введенных в связи с COVID-19, пишет MarketWatch.

Ранее в ходе торгов американские фондовые индексы снижались на опасениях возобновления напряженности в торговых отношениях между Вашингтоном и Пекином. Президент США Дональд Трамп заявил в эфире телеканала Fox News в воскресенье, что Китай, по его мнению, "совершил ошибку", пытаясь скрыть распространение коронавируса. Он отметил, что введение пошлин является "важным инструментом" в переговорах с КНР.

Следом за США продолжился подъем во вторник в Азии (биржи Японии и Южной Кореи закрыты в связи с праздником - День детей, Китай не работает 1-5 мая в связи с празднованием Дня труда, гонконгский Hang Seng растет на 0,9%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,8%).

Экономика Гонконга продемонстрировала рекордное падение в первом квартале на фоне негативных последствий коронавирусной инфекции COVID-19.

Согласно предварительным данным, опубликованным в понедельник, ВВП Гонконга в январе-марте сократился на 8,9% в годовом выражении. Это самый существенный спад с 1974 года. В 2019 году экономика сократилась на 1,2%.

Данные оказались хуже, чем прогнозировали экономисты, опрошенные The Wall Street Journal, которые в среднем ожидали сокращения ВВП на 5,2%.

Резервный банк Австралии (RBA) не стал менять ключевые параметры денежно-кредитной политики по итогам заседания во вторник. RBA сохранил ключевую процентную ставку на рекордно низком уровне в 0,25% годовых, целевой показатель доходности трехлетних гособлигаций - также на уровне 0,25%, говорится в сообщении RBA.

Участники рынка продолжают следить за ситуацией с распространением коронавируса, а также за новостями, касающимися нового витка напряженности в отношениях между США и Китаем.

На нефтяном рынке цены также активно растут на фоне надежд на восстановление спроса после снятия ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса; цена Brent находится на $2,5 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ в понедельник. Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 10:01 МСК составила $29,03 за баррель (+6,7% и +2,9% в понедельник), июньская цена WTI - $22,39 за баррель (+9,8% и +3,1% накануне).

Поддержку котировкам также оказали данные компании Genscape, которая сообщила о росте запасов нефти на терминале в американском Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, на 1,8 млн баррелей. Если официальные данные в среду покажут аналогичное значение, это будет наименьший прирост с середины марта, пишет Bloomberg.

Улучшению настроений также способствуют признаки того, что падение спроса на ряде рынков могло достигнуть дна, однако для устранения избытка предложения потребуется определенное время. Восстановление потребления нефти также, вероятно, будет очень постепенным, при этом напряженность между США и Китаем может осложнить этот процесс.