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Индекс сферы услуг США ISM Non-Manufacturing в апреле упал до минимума с 2009 года

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в апреле снизился до 41,8 пункта - минимума с апреля 2009 года, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM).

Мартовское значение индекса составляло 52,5 пункта.

Аналитики в среднем прогнозировали падение индекса в апреле до 40 пунктов, сообщает MarketWatch.

Значение индекса ниже 50 пунктов говорит о снижении деловой активности в сфере услуг.

США ISM

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