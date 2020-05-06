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Эксперты предрекли рынку футбольных трансферов в Европе потерю €10 млрд из-за COVID-19

Эксперты предрекли рынку футбольных трансферов в Европе потерю €10 млрд из-за COVID-19
Фото: picture alliance/ТАСС

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Европейский рынок футбольных трансферов может потерять до 10 млрд евро из-за пандемии коронавируса, так как некоторые крупнейшие клубы континента планируют сократить расходы на покупку игроков на фоне спровоцированного COVID-19 кризиса, пишет газета Financial Times со ссылкой на данные консалтинговой компании KPMG.

По информации KPMG, усугубляющийся финансовый кризис привел к резкому падению трансферной стоимости футбольных игроков в Европе. Как отмечают аналитики компании, трансферная ценность некоторых футболистов, которые регулярно упоминаются, как объекты интереса для крупных клубов, например, Джейдона Санчо из "Боруссия Дортмунд" и Гарри Кейна из "Тоттенхэм Хотспур", упала на 16%, примерно до 127 млн евро и 112 млн фунтов стерлингов соответственно.

В KPMG прогнозируют, что из-за падения доходов клубов в Европе снизятся как объемы трансферов, так и суммы трансферных комиссий. Если домашние сезоны европейские команды проведут "за закрытыми дверями", то есть на пустых стадионах, общая трансферная стоимость игроков упадет на 6,6 млрд евро. Если же все сезоны в Европе будут отменены, то тогда этот показатель снизится на 10 млрд евро, прогнозируют аналитики.

Прошлым летом пять крупнейших футбольных лиг Европы в Великобритании, Германии, Испании, Италии и Франции потратили на трансфер рекордные 5,5 млрд евро, что на 900 млн евро больше по сравнению с тратами за аналогичный период 2018 года, отмечает FT со ссылкой на данные консалтинговой компании Deloitte.

Снижение трансферной стоимости футболистов приведет к застою на европейском рынке трансферов, предупреждают в KPMG. Однако этот кризис даст возможность большим клубам покупать игроков по сниженным ценам у своих менее крупных конкурентов, прогнозируют аналитики.

Хроника 27 января – 06 мая 2020 годаЭкономический кризис
KPMG Европа коронавирус

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