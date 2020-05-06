ВВП РФ снизился в марте - впервые с ноября 2017 года

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Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - ВВП РФ в марте 2016 года в годовом выражении снизился на 0,4% после роста на 2,9% в феврале, снижение годовой динамики ВВП наблюдается впервые с ноября 2017 года, посчитали экономисты Института исследований и экспертизы ВЭБа.

Таким образом, ВЭБ в отличие от Минэкономразвития увидел начало снижения ВВП РФ в годовом выражении уже в марте. Минэкономразвития ранее в своем обзоре констатировало лишь резкое замедление годового роста ВВП РФ в марте до 0,9% с 2,8% в феврале.

ВВП РФ в IV квартале 2019 года вырос на 2,1% в годовом выражении, за III квартал 2019 года - на 1,5%, за II квартал 2019 года - на 1,1%, за I квартал 2019 года - на 0,4%. В целом за 2019 год рост ВВП составил 1,3%.

Соответственно оценки за I квартал 2020 года у ВЭБа и Минэкономразвития также разошлись - 1,4% роста в годовом выражении у ВЭБа против 1,8% роста у министерства.

"В марте экономическая ситуация продолжила ухудшаться. По отношению к февралю (с очисткой от календарного и сезонного факторов - ИФ) ВВП снизился на 1,2%. Таким образом, ВВП последовательно снижается все три первых месяца 2020 года и, как результат, впервые после ноября 2017 года динамика по отношению к соответствующему месяцу годом ранее стала негативной", - приводится в обзоре комментарий руководителя направления "макроэкономика" Института ВЭБа Олега Засова (ранее возглавлявшего департамент макроэкономического прогнозирования в Минэкономразвития).

По его словам, введенные в Европе в середине марта карантинные меры за две недели успели обвалить динамику квартала, а в России ограничения затронули только последние два дня марта, не успев сильно повлиять на ВВП.

Как отмечает Засов, процессы расширения пандемии в первом квартале влияли на российскую экономику в основном через сжатие внешних рынков. Однако, несмотря на снижение реальных доходов населения, розничные продажи и потребление услуг продолжили расти.

В полной мере негативное влияние введённых ограничений на внутренний спрос мы увидим только во втором квартале, убежден эксперт.

По оценке ВЭБа, падение ВВП РФ в 2020 году составит 5,3% с возможным затем восстановительным отскоком на 4,1% в 2021 году.