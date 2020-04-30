Минэкономразвития сообщило о замедлении роста ВВП РФ в марте до 0,9%

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Рост ВВП РФ в марте 2020 года замедлился до 0,9% в годовом выражении с уточненных 2,8% в феврале и 1,7% в январе. Такая оценка содержится в "Картине деловой активности", опубликованной вечером в четверг Минэкономразвития.

Оценка за февраль была скорректирована на 0,1 п.п. в сторону понижения с учетом пересмотра Росстатом оперативных данных по отдельным видам экономической деятельности, отметили в Минэкономразвития.

Оценку за I квартал 2020 года Минэкономразвития опубликовало ранее во вторник - рост на 1,8% к I кварталу 2019 года.

"Рост ВВП в марте 2020 г. оценивается на уровне 0,9% г/г. Основное сдерживающее влияние на темпы роста российской экономики в марте оказывало ухудшение внешнеэкономической конъюнктуры на фоне снижения цен на сырьевые товары и введения карантинных ограничений в странах - торговых партнерах", - говорится в обзоре Минэкономразвития.

"Картина деловой активности" с задержкой

Министерство опубликовало свой обзор за март впервые с такой большой задержкой. Минэкономразвития ежемесячно после выхода оперативного доклада Росстата в тот же день или на следующий рабочий день (такой временной лаг не нарушался последние несколько лет) публиковало свой обзор "Картина деловой активности", в котором на основании данных Росстата приводило свои оценки динамики ВВП РФ за предыдущий месяц (Росстат публикует только ежеквартальную оценку динамики ВВП и с большим временным лагом).

Оперативный доклад Росстата о социально-экономической ситуации в России в марте был опубликован еще в понедельник 27 апреля, но Минэкономразвития свою картину с оценкой ВВП за март опубликовало спустя три дня вечером в четверг. В пресс-службе Минэкономразвития не стали комментировать причину, по которой картина деловой активности была опубликована с такой задержкой.

Кто внес основной вклад в рост мартовского ВВП

"Основной вклад в рост ВВП в марте, по оценке, внесла торговля (вклад в ВВП сохранился на среднем уровне января-февраля - 1,0 п.п.). При этом оборот розничной торговли ускорился до 5,6% г/г с 4,6% г/г в феврале, обновив максимум с декабря 2014 года. Повышенный спрос отразился в том числе на автомобильном рынке: продажи легковых автомобилей выросли в марте на 4,0% г/г после сокращения на 2,2% г/г месяцем ранее. Положительный вклад в темпы роста ВВП в марте также внес сектор услуг (0,3 п.п.). Вклад промышленного производства и строительства оценивается на околонулевом уровне", - говорится в докладе Минэкономразвития.

Минусовой вклад

"Вместе с тем существенный отрицательный вклад в темпы роста ВВП в марте внес транспортный сектор (минус 0,3 п.п.). В марте был зафиксирован максимальный за последние 5 лет спад грузооборота транспорта (минус 7,1% г/г, минус 0,5% г/г в феврале), что связано, в первую очередь, со снижением внешнего спроса на товары российского сырьевого экспорта", - отмечают в Минэкономразвития.

Таким образом, в марте годовая динамика российского ВВП еще оставалась в плюсе и падение начнется с апреля.

Как сообщалось, ВВП РФ в IV квартале 2019 года вырос на 2,1% в годовом выражении, за III квартал 2019 года - на 1,5%, за II квартал 2019 года - на 1,1%, за I квартал 2019 года - на 0,4%. В целом за 2019 год рост ВВП составил 1,3%.

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на прошлой неделе заявила, что основное падение ВВП РФ придется на II квартал 2020 года - до 8% в годовом выражении, и отрицательные темпы роста ВВП в годовом выражении будут сохраняться вплоть до I квартала 2021 года.

ЦБ, согласно опубликованному в пятницу новому прогнозу, ожидает падение ВВП РФ в 2020 году на 4-6% с последующим восстановительным ростом российской экономики в 2021 году на 2,8-4,8% и ростом в 2022 году в интервале 1,5-3,5%.

Минэкономразвития планирует представить свой уточенный трехлетний макропрогноз к концу мая, говорил недавно министр экономического развития Максим Решетников.

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