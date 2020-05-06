Рынок акций РФ просел вслед за развернувшейся вниз нефтью после ралли

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ к закрытию торгов в среду снизился вслед за развернувшейся вниз нефтью после ралли, подогретого ранее ожиданиями постепенного сокращения предложения и восстановления спроса благодаря ослаблению карантинных ограничений во многих странах мира; лидерами роста выступили "префы" "Россетей" на новостях о рекордных дивидендах.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2632,1 пункта (-0,8%, днем индекс поднимался к 2675 пунктам), индекс РТС - 1111,43 пункта (-1,9%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 3,1%.

Доллар вырос до 74,6 рубля (+1,14 рубля).

Режим самоизоляции в Москве после снятия части ограничений с 12 мая не ослабнет, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на совещании по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы в среду.

Подешевели акции "Сургутнефтегаза" (-3,1%), "ЛУКОЙЛа" (-2,4%), "Татнефти" (-1,8%), "Роснефти" (-1,7%), "АЛРОСА" (-1,7%), "Газпрома" (-1,6%), "РусГидро" (-1,2%), "Интер РАО" (-1,2%), "Ростелекома" (-1%), "Магнитогорского металлургического комбината" (-0,9%), "Газпром нефти" (-0,9%).

Подорожали рублевые акции "Мосбиржи" (+1,5%), "Яндекса" (+0,8%), ПАО "Полюс" (+0,8%), Сбербанка (+0,5%), "Россетей" (+0,2%, до 1,29 рубля; +11,4% "префы", до 1,9 рубля).

Совет директоров ПАО "Россети" рекомендовал акционерам на годовом собрании утвердить выплату финальных дивидендов за 2019 год в объеме 18 млрд руб.; выплата на обыкновенную акцию может составить 0,0885 руб., на привилегированную - 0,1893 руб. Всего, с учетом уже направленных акционерам 5 млрд руб. промежуточных дивидендов за I квартал, объем выплат за 2019 год может достигнуть 23 млрд руб. Отсечка реестра акционеров - 11 июня 2020 года.

"Дивиденды за 2019 год почти в четыре раза превышают объемы дивидендных выплат за всю историю компании. Менеджмент продолжит работу над увеличением акционерной доходности, с максимальной эффективностью решая задачи, стоящие перед холдингом, с учетом интересов всех стейкхолдеров группы", - приводятся в сообщении компании слова ее гендиректора Павла Ливинского.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, рынок акций днем пытался расти благодаря дивидендным историям и бумагам экспортеров. Совет директоров "Россетей" рекомендовал акционерам одобрить выплату рекордных дивидендов, совет директоров "Ленэнерго" рекомендовал выплатить дивиденды в размере 0,0947 руб. на обыкновенную и 13,6226 руб. на привилегированную акцию. Дивидендный фактор также мог поддержать акции Сбербанка. С динамикой акций розничных сетей все достаточно печально, так как в текущем году ожидается существенное падение доходов населения. Акции "Аэрофлота" (-0,5%) были под давлением из-за неопределенности возобновления полетов. Если в Европе уже строятся планы по возобновлению авиасообщений, то для России эти маршруты могут быть закрыты более долгое время из-за сохраняющейся неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

Слабость рубля во многом связана с раскладом сил на глобальном рынке. Кроме того, что доллар усиливает свои позиции, также наблюдается укрепление иены. Традиционно подобную динамику рынка принято ассоциировать с низкими аппетитами к риску. Соответственно, после бурного укрепления накануне рубль накрыла волна фиксации прибыли. Кроме того, Минфин РФ выступил против схемы покупки ОФЗ госбанками при условиях продления сроков РЕПО.

В Marathon Petroleum утверждают, что "дно" спроса на бензин в США было достигнуто еще 6 апреля. После этого потребление бензина начало постепенно восстанавливаться. Динамика запасов бензина в США подтверждает это утверждение. Одним из главных вопросов остается добыча в США. В российском Минэнерго полагают, что производство в США и Канаде упадет в совокупности на 2,8-4,0 млн б/с.

Президент США Дональд Трамп настаивает на открытии экономики. Он признает риски потери от COVID-19, но полагает, что экономика вновь должна начать работать. Российский рынок к вечеру растерял свой рост на фоне слабой статистики по США. Нефть также ушла в "минус", так как потери Штатами 20,2 млн рабочих мест в апреле - это прямые потери потребления, считает Кочетков.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича, давление на российские акции оказывала ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent вновь ушел ниже $30 за баррель, и негативная динамика европейских площадок. Аутсайдерами торгов выступили акции "Сургутнефтегаза" и "ЛУКОЙЛа". В рамках последних недель "быкам" удалось вплотную подойти к сопротивлению, расположенному на уровне 2700 пунктов по индексу МосБиржи, и протестировать его в первой декаде апреля. Однако для преодоления этого уровня сил не хватило. Подъем индекса МосБиржи выше сопротивления может стать сигналом к отмене нисходящего сценария, первой целью которого выступают минимумы года. Пока же можно говорить, что текущая восходящая тенденция укладывается в рамки коррекции после волны снижения, начатой в феврале, а риски возобновления полноценного снижения велики, считает аналитик.

Аналитики банка "Санкт-Петербург" также полагают, что позитива рынкам на неделе добавили сообщения о постепенном смягчении карантинных режимов во всем мире - это касается как крупнейших европейских стран, в числе которых Италия и Германия, так и США, где к послаблениям перешли некоторые штаты. Несмотря на то, что реализация первых шагов проводится аккуратно и пока не позволяет экономике полностью функционировать в привычном режиме, рынки получили очень хороший сигнал о готовности властей к плавному возврату в нормальное русло.

Фактором давления на рынки стал вернувшийся политический конфликт США и Китая после того, как президент США Трамп заявил о вине Китая в пандемии в связи с замалчиванием масштабов распространения коронавируса и его опасности на первых этапах. Это стало поводом для начала проработки новых санкционных мер в отношении Китая, среди которых новые пошлины на товары Поднебесной, введение которых будет фактическим возобновлением торговых войн, которые были основным негативным фактором 2019 года.

Нефть

Поводом для роста нефти с начала мая стало постепенное ослабление карантинных ограничений, что в перспективе выльется в увеличение спроса, а также стартовавшая сделка ОПЕК++ по ограничению добычи. Россия уже отчиталась о сокращении добычи в период с 1 по 5 мая до 9,5 млн б/с при цели в 8,5 млн б/с, которые, по-видимому, будут достигнуты в ближайшие дни. Дальнейший возврат мировой экономики к нормальному функционированию позволит котировкам Brent попытаться закрепиться выше $30 за баррель, считают эксперты банка "Санкт-Петербург".

В Азии в среду преобладал рост индексов (биржи Японии закрыты в связи с празднованием "золотой недели", китайский Shanghai Composite вырос на 0,6%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,1%), однако ухудшились настроения в Европе (индекс FTSE сократил прирост до 0,1%, DAX и CAC 40 просели на 1,1-1,2%), ушла в "минус" Америка (индекс S&P 500 теряет 0,1%).

В США в среду вышла статистика ADP Research Institute, публикуемая совместно с Moody's Analytics: число рабочих мест в частном секторе экономики США в апреле сократилось на 20,236 млн при прогнозах снижения на 20,05 млн.

Отчет ADP, как и данные министерства труда США о занятости, которые будут опубликованы 8 мая, учитывает лишь первые две недели апреля, в связи с чем не отражает в полной мере масштаб кризиса в сфере занятости.

Вышедшие в среду данные Минэнерго США о запасах сырья оказались оптимистичными для рынка нефти, однако позитивной реакции в перегретых ценах не последовало. Запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 4,59 млн баррелей при прогнозах роста на 7,1-8,8 млн баррелей, резервы бензина сократились на 3,16 млн баррелей при ожидавшемся увеличении на 1 млн баррелей; запасы дистиллятов выросли на 9,52 млн баррелей при прогнозах роста на 3-3,5 млн баррелей.

Поддержку нефтяному рынку ранее оказывали сообщения о замедлении темпов заполнения нефтехранилищ. Компания Genscape сообщила о росте запасов нефти на терминале в американском Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, на 1,8 млн баррелей. По официальным данным Минэнерго США, запасы в Кушинге на прошлой неделе выросли на 2,07 млн баррелей при прогнозах роста на 2,85 млн баррелей.

Цена Brent к 18:50 МСК опустилась на $1,4 ниже уровня суточной давности. Стоимость июльских фьючерсов на Brent составила $29,06 за баррель (-6,2% и +13,9% во вторник), июньская цена WTI - $23,2 за баррель (-5,5% и +20,5% накануне).

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" подешевели акции ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (-6,8%), ПАО "Группа компаний "Роллман" (-6,8%), "Иркута" (-3,3%).

Просели акции "ТГК-1" (-0,8%). Чистая прибыль "ТГК-1" по РСБУ упала в I квартале на 30%- до 4,093 млрд руб. Выручка компании снизилась на 10,3% - до 26,638 млрд руб.

Выросли бумаги ПАО "Костромская сбытовая компания" (+40,5% и +39,2% "префы"), "МГТС" (+6,6%), ПАО "Электроцинк" (+6,1%), "Селигдара" (+5%), "Иркутскэнерго" (+3,1%).

Подросли акции "Объединенной вагонной компании" (+2,8%) после выхода отчета за 2019 год по МСФО: чистая прибыль за год составила 3,1 млрд руб. против убытка в 9,8 млрд руб. годом ранее.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 67,298 млрд рублей (из них 9,707 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).