Режим самоизоляции в Москве сохранится после 12 мая

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Режим самоизоляции после снятия части ограничений с 12 мая не ослабнет, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на совещании по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.

"Режим самоизоляции при этом не ослабевает, наоборот, надо четко ему следовать, чтобы давать возможность работы большему количеству предприятий, работа на этих предприятиях должна четко регулироваться инструкциями, предписанными санврачами", - сказал мэр.

По его мнению, в этом случае удастся "сохранить стабильность эпидситуации и постепенно, по возможности, раскрывать одну за другой сферы деятельности".

В ходе этого совещания он ранее сообщил, что с 12 мая возможно снятие запрета на работу промышленных и строительных предприятий, благодаря чему на работу вновь выйдет полмиллиона москвичей. Но запрет на работу предприятий сферы услуг снимать пока рано: их открытие несет риски дальнейшего распространения инфекции.

Как пояснил мэр в связи с ростом числа зарегистрированных случаев коронавируса, в столице за последнее время кратно увеличилось количество проводимых тестов на COVID-19, что позволяет увеличить выявляемость инфицированных.

"Та динамика, которую мы видим по росту выявляемости, она впрямую не свидетельствует о росте заболеваемости, она в первую очередь свидетельствует о большом количестве тестов и выявляемости заболевших", - подчеркнул Собянин.