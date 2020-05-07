Альфа-групп отказалась забирать дивиденды на свой пакет в Х5

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - "Альфа-групп", крупнейший акционер X5 Retail Group, обратилась к компании с предложением отложить выплату причитающихся ей дивидендов, сообщил "Интерфаксу" источник, близкий к Х5.

По его словам, порядок выплаты дивидендов остальным акционером не меняется - финальное решение будет принято на годовом собрании 12 мая.

Главный исполнительный директор Х5 Игорь Шехтерман подчеркнул, что дивидендная политика ритейлера не меняется.

"Наша дивидендная политика не меняется, мы довольны и результатами I квартала, и апреля, у нас низкий уровень долга и устойчивое финансовое положение. Но уровень внешней неопределенности, конечно, очень высокий, сейчас невозможно предсказать все последствия влияния нынешней ситуации на бизнес. Поэтому мы рады этому неожиданному решению крупнейшего акционера, это оценка важности нашей работы по обеспечению продуктами десятков миллионов россиян и вклад в наше общее дело. Это даст дополнительные возможности и поможет эффективной реализации стратегии", - сказал Шехтерман (его слова цитирует пресс-служба компании).

Ранее наблюдательный совет Х5 рекомендовал дивиденды в размере 30 млрд рублей по итогам 2019 года. Структура "Альфы-групп" CTF Holdings владеет 47,86% акций ритейлера, то есть ей причитается около 15 млрд рублей.

Планируемый размер дивиденда на GDR - 110,47 рубля (без учета налогов и комиссий). Предложение о дивидендах будет рассмотрено на годовом собрании акционеров, которое состоится 12 мая. Дата закрытия реестра назначена на 24 мая, экс-дивидендная дата - на 23 мая. Выплата будет осуществлена в течение 45 дней с даты проведения собрания акционеров, т.е. до 26 июня.

Наблюдательный совет X5 утвердил дивидендную политику в сентябре 2017 года, целевой коэффициент выплаты дивидендов был установлен на уровне не менее 25% консолидированной чистой прибыли по МСФО. При принятии решения о дивидендах компания руководствуется целевым показателем соотношения чистого долга к EBITDA на уровне ниже 2х.

В 2019 году чистая прибыль Х5 по стандарту IAS 17 снизилась на 9,5%, до 25,908 млрд рублей. Соотношение чистого долга к EBITDA составило 1,71х против 1,7х в 2018 году. По итогам I квартала этот показатель составил 1,48х.

Крупным акционером Х5 также является Axon Trust (11,43%). Директорам ритейлера принадлежит 0,08% акций, на казначейские акции приходится 0,01%. Free float составляет 40,62%.

"Альфа-групп" - не первая холдинговая структура, которая фактически кредитует подконтрольную компанию через отсрочку выплаты дивидендов. Так делал, например, основной владелец АФК "Система" Владимир Евтушенков.