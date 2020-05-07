"Дело" попросило вернуть стивидорам возможность устанавливать тарифы в валюте

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Президент и совладелец группы компаний "Дело" Сергей Шишкарев попросил президента Владимира Путина вернуть возможность стивидорным компаниям устанавливать тарифы на перевалку грузов в российских портах в иностранной валюте.

"Мы знаем вашу позицию в отношении того, чтобы расчеты за услуги в российских портах производились в рублях. Но в связи с нестабильностью и определенными сложностями и девальвацией рубля просим разрешить номинировать тарифы в валюте при расчетах в рублях", - сказал Шишкарев в ходе совещания по транспортному комплексу в четверг.

"Это позволит нам реализовывать инвестиционные программы, часть оборудования мы закупаем за валюту и (это) не дало бы преимущества иностранным компаниям, использующим девальвацию рубля", - добавил он.

Стивидорные компании перевели тарифы на услуги по перевалке, хранению грузов и оказание услуг судам в рубли летом 2018 года после вступления в силу правительственного закона, исключающего возможность тарификации услуг в российских морских портах в валюте.

Законом предусматривает переходный период до 2025 года для компаний, которые по состоянию на 1 января 2018 года имели обязательства в иностранной валюте, принятые в целях реализации инвестиционных проектов по развитию инфраструктуры морских портов, в том числе с учетом включенных в такие инвестиционные проекты периодов рефинансирования соответствующих обязательств.

В августе 2017 года президент Владимир Путин потребовал от профильных ведомств ускорить решение вопроса о переводе ставок обслуживания стивидорных компаний из долларов в рубли. С соответствующим предложением к президенту обратился глава ФАС Игорь Артемьев.