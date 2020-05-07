АСВ получило 12 заявок от желающих "поохотиться" за активами банков-банкротов

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Агентство по страхованию вкладов (АСВ) получило 12 заявок от потенциальных инвесторов для поиска и обращения взыскания на активы лиц, контролировавших ликвидируемые финансовые организации (ЛФО), сообщили "Интерфаксу" в АСВ.

АСВ в начале марта запустило процедуру отбора инвесторов для поиска и обращения взыскания на активы лиц, контролировавших ЛФО. В первый перечень (впоследствии АСВ опубликовало еще два перечня) были включены 44 банка, в отношении которых завершена судебная работа в рамках привлечения контролировавших лиц к гражданско-правовой ответственности и судебные акты вступили в законную силу.

Общая сумма требований к лицам из этого перечня составила 95,5 млрд рублей. Заявки от потенциальных инвесторов принимались до 6 мая.

Как сообщили в АСВ, по первому перечню ликвидируемых финансовых организаций в госкорпорацию поступило 12 заявок, которые охватывают все ЛФО из данного перечня. Потенциальные инвесторы подавали заявки с указанием конкретных ЛФО. Заявки, отправленные не позднее 6 мая по почте, но не поступившие в АСВ, также будут приняты в работу.

"В настоящее время агентство проводит проверку потенциальных инвесторов, от которых поступили заявки, по результатам которой каждый участник отбора получит письменное уведомление. Ориентировочно проверочные мероприятия планируется завершить в июне. При этом результаты отбора будут утверждаться комитетом кредиторов ЛФО, после чего с инвестором, представившим наилучшее предложение, будет заключен договор об оказании услуг", - рассказали в АСВ.

"Антигерои" банковского рынка

В первый перечень попали требования к уральскому бизнесмену Матвею Урину, контролировавшему ряд банков, у которых ЦБ в 2010 году отозвал лицензию. В 2011 году суд приговорил Урина к 4,5 годам колонии общего режима по делу об избиении голландского бизнесмена Йоррита Фаассена на Рублевском шоссе.

Кроме того, в 2013 году Урин был приговорен к 7,5 годам колонии по уголовному делу о мошенничестве на сумму 16 млрд рублей. В 2018 году газета РБК писала, что бизнесмен освободился из колонии в Тамбовской области.

Среди других известных "антигероев" на банковском рынке, попавших в первый список АСВ, - Александр Гительсон, чьи банки (Инкасбанк и банк "ВЕФК") лишились лицензии. В 2015 году Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга приговорил Гительсона к трем годам колонии по обвинению в мошенничестве, растрате и присвоении около 1,8 млрд рублей из бюджета Ленинградской области. На свободу Гительсон вышел 19 мая 2017 года.

В этот список также попала дочь бывшего первого заммэра Москвы Юрия Росляка. Мария Росляк возглавляла лишенный лицензии банк "Огни Москвы". АСВ в 2016 году подало заявление о привлечении Марии Росляк к ответственности в виде возмещения причиненных банку убытков на сумму 6,03 млрд рублей. Басманный суд Москвы в феврале того же года приговорил ее к четырем годам колонии по делу о растрате средств "Огней Москвы".

Но исполнение приговора было отсрочено на 14 лет в связи с беременностью осужденной и наличием у нее двух несовершеннолетних детей. По информации Генпрокуратуры РФ, с 2010 по 2014 годы Мария Росляк, используя свое служебное положение, выдавала кредиты подконтрольным руководству "Огней Москвы" фиктивным организациям. Таким образом она похитила денежные средства банка на общую сумму более 6,2 млрд рублей.

АСВ продолжает прием заявок по двум перечням ЛФО, опубликованным 27 марта и 21 апреля. Общая сумма активов, которые будут искать инвесторы, в настоящее время составляет 426 млрд рублей.

"Сезон свободной охоты"

О планах АСВ привлекать "охотников" для возврата активов в конкурсную массу в России и за рубежом заявил в феврале первый замглавы АСВ Андрей Мельников.

"По сути, если сказать простым языком, "мы объявляем сезон свободной охоты". У нас будет некоторое публичное предложение, в рамках которого мы будем отбирать предложения заинтересованных лиц, которые готовы нам вернуть в конкурсную массу активы за достаточно твердое и хорошее вознаграждение. Но при этом они будут брать на себя все финансовые издержки: на работу в разного рода юрисдикциях, на их поиск, на наем детективов", - рассказывал Мельников.

АСВ уже успешно привлекало для этих целей стороннюю компанию: А1, структуре "Альфа-групп", был поручен поиск активов бывшего совладельца Внешпромбанка Георгия Беджамова и его сестры Ларисы Маркус. Агентство в суде просит привлечь к субсидиарной ответственности бывших собственников банка, общая сумма требований - 216 млрд рублей.

Минувшей осенью суд США по делам о банкротстве Южного округа Нью-Йорка вынес решение о передаче в конкурсную массу Внешпромбанка активов Маркус в США. В их числе - средства на сумму свыше $4,2 млн, поступившие от продажи апартаментов Маркус в жилом комплексе Albert Court в Лондоне. Сделка по продаже была выявлена в рамках судебного разбирательства в Великобритании, инициированного АСВ в партнерстве с A1.