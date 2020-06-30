Структура "Альфа-групп" займется поиском активов банкира Сергея Пугачева

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Агентство по страхованию вкладов привлекло инвестиционную компанию А1, входящую в "Альфа-групп" и специализирующуюся на так называемых "специальных ситуациях", для поиска, ареста и обращения взыскания на активы бывшего владельца Межпромбанка Сергея Пугачева. Об этом сообщила А1.

Стороны уже заключили соглашение о сотрудничестве. В А1 напомнили, что Пугачев привлечен судом к субсидиарной ответственности по обязательствам Межпромбанка на сумму 75,6 млрд рублей.

"Развивая эффективное партнерство с АСВ, начатое проектом по поиску активов бывшего владельца Внешпромбанка Георгия Беджамова, мы стремимся добиться скорейшего возврата средств, незаконно выведенных из страны и сокрытых бывшими собственниками коммерческих банков. Уверен, что и в проекте по возврату средств кредиторам Межпромбанка нам удастся добиться справедливости не только в российской, но и в европейских юрисдикциях", - заявил через пресс-службу управляющий партнер А1 Андрей Елинсон.

Межпромбанк Пугачева лишился лицензии в 2010 году. В ноябре того же года Арбитражный суд Москвы по иску ЦБ признал МПБ банкротом и открыл в его отношении конкурсное производство.

Затем суды решили взыскать 75,6 млрд рублей солидарно с Пугачева с экс-главой банка в последние месяцы перед отзывом лицензии Мариной Илларионовой и еще двумя бывшими топ-менеджерами. В начале 2016 года окончательное решение по этому вопросу принял Верховный суд России. Пугачев добивался пересмотра этого решения в связи со вновь открывшимися обстоятельствами, но также получил отказы.

АСВ является конкурсным управляющим Межпромбанка и осуществляет работу по наполнению его конкурсной массы для удовлетворения требований всех его кредиторов. Агентство проводит судебную работу по приведению в исполнение в иностранных юрисдикциях определения российского суда о привлечении Пугачева к ответственности.

В июне 2020 года АСВ и А1 одержали первую совместную победу в суде: Апелляционный суд Экс-ан-Прованса признал за АСВ права конкурсного управляющего Межпромбанка, отменив ранее вынесенное решение суда Ниццы, отказавшего АСВ в таких полномочиях. Таким образом, апелляционный суд открыл возможность привести в исполнение во Франции определение Арбитражного суда Москвы и обратить взыскание на принадлежащее Пугачеву имущество на территории Франции для погашения долгов перед вкладчиками банка.

АСВ работало с А1 и по другим ликвидируемым активам. В частности, компании был поручен поиск активов бывшего совладельца Внешпромбанка Георгия Беджамова и его сестры Ларисы Маркус. Агентство в суде просит привлечь к субсидиарной ответственности бывших собственников банка, общая сумма требований - 216 млрд рублей. Минувшей осенью суд США по делам о банкротстве Южного округа Нью-Йорка вынес решение о передаче в конкурсную массу Внешпромбанка активов Маркус в США. В их числе - средства на сумму свыше $4,2 млн, поступившие от продажи апартаментов Маркус в жилом комплексе Albert Court в Лондоне. Сделка по продаже была выявлена в рамках судебного разбирательства в Великобритании, инициированного АСВ в партнерстве с A1.