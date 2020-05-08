"ДОМ.РФ" одобрил более 50 тыс. заявок на списание части долга по ипотеке

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Одобрено более 50 тыс. заявок на списание 450 тыс. рублей по ипотеке для семей с детьми, сообщили в пятницу в компании "ДОМ.РФ".

"Компания ДОМ.РФ, которая выступает оператором государственной программы поддержки семей с детьми, одобрила уже 51,8 тыс. заявок на выделение 450 тыс. рублей для списания долга по ипотечному кредиту", - говорится в сообщении. В организации добавили, что поддержку получили уже почти 80% всех семей, обратившихся в "ДОМ.РФ" с соответствующими заявками.

В сентябре 2019 года правительство утвердило разработанные Минфином правила выплаты 450 тыс. рублей для погашения ипотечных кредитов многодетных семей. Средства будут выделяться однократно, в отношении только одного кредита.

Программой могут воспользоваться семьи, в которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родился либо родится третий и последующие дети. Чтобы получить поддержку, заемщик должен обратиться к кредитору с заявлением о погашении части ипотечного кредита, приложить документы, удостоверяющие личность и гражданство заявителя и его детей, материнство или отцовство, а также документы о предоставлении ипотеки и покупке жилья или земельного участка под строительство жилого дома.