Банки начали принимать заявки от многодетных семей на списание 450 тыс. руб. по ипотеке

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Многодетные семьи могут с 25 сентября подавать заявки в банки на списание части ипотечного кредита в рамках программы государственной поддержки. Об этом сообщили в среду в пресс-службе ДОМ.РФ, являющегося оператором программы.

"С сегодняшнего дня семьи могут подавать заявки в банки на списание части ипотечного кредита в сумме до 450 тыс. рублей при рождении третьего и последующих детей", - пояснили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что правительство РФ утвердило разработанные Минфином правила выплаты 450 тыс. рублей для погашения ипотечных кредитов многодетных семей. Постановление правительства вступает в силу 25 сентября.

Действие программы распространяется на семьи, в которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родился либо родится третий и последующие дети. Выделенные в рамках программы средства могут быть направлены на погашение остатка суммы действующего ипотечного кредита или начисленных процентов.

Как пояснили в ДОМ.РФ, для получения поддержки семьям необходимо обращаться в тот банк, где обслуживается ипотечный кредит. К заявлению о погашении части ипотечного кредита нужно приложить документы, удостоверяющие личность и гражданство заявителя и его детей, в том числе материнство или отцовство, а также документы о предоставлении ипотечного кредита и покупке жилья или земельного участка под ИЖС.

Согласно постановлению, участниками программы могут стать заемщики любых кредитных и некредитных организаций, ипотечных агентов и иных юридических лиц, выдающих ипотечные кредиты. Обмен информацией между кредиторами и ДОМ.РФ будет осуществляться через единую информационную систему жилищного строительства.

В пресс-службе отметили, что после предварительной проверки комплект документов будет направлен кредитором на рассмотрение в ДОМ.РФ. При соответствии заявки условиям программы ДОМ.РФ будет перечислять деньги на счет банка, который проведет досрочное погашение кредита.

Ранее требования по выплате компенсации были зафиксированы в соответствующем законе. Совет Федерации одобрил его в июне 2019 года. Согласно закону, средства будут выделяться однократно, в отношении только одного ипотечного кредита и независимо от рождения детей после реализации мер государственной поддержки. Деньги также не могут быть выделены, если дети не являются гражданами РФ или родители лишены родительских прав (или отменено усыновление). Кредитный договор должен быть заключен до 1 июля 2023 года. Предметом ипотеки может быть жилое помещение, объект индивидуального жилищного строительства (ИЖС, частный дом), земельный участок для частного дома, либо жилое помещение по долевому строительству.

В законе указывается, что АО "ДОМ.РФ" может стать агентом правительства по вопросам реализации дополнительных мер государственной поддержки и улучшения жилищных условий семей, имеющих детей. В поправках в бюджет на 2019 год заложено выделение "ДОМ.РФ" 5 млрд рублей на возмещение недополученных доходов и затрат в связи с реализацией госпрограммы по поддержке граждан РФ, взявших ипотеку, при рождении у них третьего ребенка или последующих детей.