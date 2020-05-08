ОАК в 2019 году удвоила чистый убыток по МСФО

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК, входит в "Ростех") в 2019 году увеличило чистый убыток по МСФО более чем в два раза в сравнении с убытком за 2018 год, до 60,5 млрд руб., следует из отчетности компании.

Выручка группы уменьшилась на 15%, до 351,3 млрд руб. Себестоимость продаж сократилась примерно на 8%, до 278,4 млрд руб.

Долгосрочные обязательства ОАК на конец 2019 года составили 393 млрд руб. против 371,8 млрд руб. на конец 2018 года (кредиты и займы - 274,5 млрд руб. против 312,1 млрд руб.) Краткосрочные обязательства на конец отчетного периода были на уровне 631,4 млрд руб. против 572,9 млрд руб. на конец прошлого года (кредиты и займы - 260,9 млрд руб. против 206,7 млрд руб.)

В отчетности ОАК также прогнозирует "существенное" влияние на свою деятельность в 2020 году пандемии коронавируса и обвала рубля. Оценка этого влияния в денежном выражении не приводится.

"При этом у группы имеются заключенные договоры на продажу товаров и оказание услуг с заказчиками на 2020 и 2021 годы. В связи с вышеперечисленными факторами группа не намерена прекращать деятельность в обозримом будущем", - говорится в отчете.

ОАК объединяет конструкторские бюро и авиастроительные предприятия РФ. Основным акционером компании было Росимущество, но в 2018 году президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче "Ростеху" 92,31% находящихся в федеральной собственности акций ОАК.