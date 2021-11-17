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ОАК выделит 20 млн рублей на постановку "Мастер и Маргарита" в Театре Наций

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК, входит в "Ростех") окажет спонсорские услуги государственному Театру Наций и поможет с финансированием постановки "Мастера и Маргариты" канадского режиссера Робера Лепажа, следует из материалов закупки.

Корпорация потратит на это 20 млн рублей. Премьера спектакля пройдет 9-11 декабря, говорится на сайте театра.

В 2019 году СМИ сообщали, что еще одна компания сферы авиапрома "Ростеха" - "Вертолеты России" - стала спонсором юбилейного концерта певицы Аллы Пугачевой, пожертвовав на это 40 млн рублей.

ОАК объединяет конструкторские бюро и авиастроительные предприятия, она была создана в 2006 году.

Как минимум последние несколько лет ОАК стабильно убыточна. В 2020 году консолидированный убыток компании составил 165,6 млрд рублей, в 2019 году - 60,5 млрд рублей, в 2018 году - 18,5 млрд рублей. За полный 2017 год ОАК не отчитывалась, в 2016 году ее убыток был на уровне 4,5 млрд рублей, в 2015 году - 109 млрд рублей.

Выйти на прибыль ОАК планирует ориентировочно в 2024 году, заявлял глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

ОАК Театр Наций Москва

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