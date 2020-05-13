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Бывший CEO Metro Cash&Carry Russia возглавил онлайн-ритейлера Lamodа

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Главой онлайн-ритейлера Lamoda назначен бывший CEO Metro Cash & Carry Russia Джери Калмис, говорится в сообщении интернет-компании.

С 2016 года Калмис являлся советником Global Fashion Group по России и СНГ, в которую входит, в том числе, Lamoda.

Калмис был главным исполнительным директором Metro Cash & Carry Russia с декабря 2016 года по май 2019 года. До прихода в Metro он занимал пост CEO Tele2 в России, работал в Fast Lane Ventures, "Аптечной сети 36,6", "Вымпелкоме".

Lamoda - онлайн-платформа для продажи товаров, связанных с модой и образом жизни. На ней представлено более 6 млн товаров от 3 тыс. мировых и локальных брендов. Компания основана в 2011 году, с 2014 года входит в состав публичной Global Fashion Group (создана компаниями Kinnevik, Rocket Internet и Access Industries).

По итогам 2019 года выручка Lamoda увеличилась на 14,4% - до 33 млрд рублей. Показатель NMV (чистая стоимость всех покупок) вырос на 24,4% - до 43,2 млрд рублей.

30 апреля Lamoda сообщила, что CEO компании Флориан Янсен 6 мая покинет свой пост. Янсен является соучредителем Lamoda, он проработал в компании 9 лет, а пост CEO занял в марте 2018 года.

Накануне Янсен был назначен исполнительным директором ПАО "Магнит".

Lamoda Metro Cash & Carry

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