Исполнительным директором "Магнита" стал бывший глава Lamoda Флориан Янсен

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Исполнительным директором сети "Магнит" стал бывший руководитель онлайн-ритейлера Lamoda Флориан Янсен, сообщила компания. Он станет одним из трех заместителей гендиректора "Магнита" Яна Дюннинга.

Вместе с Янсеном в "Магнит" из Lamoda пришли Пол Роговски, Фабиан Шефер, Валентин Щитов и Павел Орлов.

Роговски в Lamoda был операционным директором, а в "Магните" займет должность директора по трансформации. Шефер был финдиректором Lamoda, а теперь будет директором "Магнита" по аналитике и управлению данными.

Щитов был техническим директором онлайн-магазина и станет в "Магните" директором по информационным технологиям. Орлов отвечал за стратегию Lamoda, в "Магните" он займет пост директора по инновационному развитию и партнерству.