Нефть перешла к росту на ожиданиях данных о запасах в США

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок начали повышаться в ходе торгов в среду в ожидании публикации данных Минэнерго США об изменении запасов нефти, бензина и дистиллятов на прошлой неделе.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:33 МСК составляет $30,13 за баррель, что на $0,15 (0,5%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерс на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подорожал на $0,21 (0,81%) - до $25,99 за баррель.

Ранее в ходе торгов оба контракта демонстрировали снижение.

Согласно данным Американского института нефти (API), опубликованным во вторник, запасы нефти в США на неделе, завершившейся 8 мая, выросли на 7,6 млн баррелей. Запасы бензина снизились на 1,9 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 4,7 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге сократились на 2,3 млн баррелей.

Аналитики S&P Global Platts, в свою очередь, ожидают увеличения запасов нефти на 4,8 млн баррелей, дистиллятов - на 4,1 млн баррелей. Они также прогнозируют снижение запасов бензина на 2,5 млн баррелей.

Опасения исчерпания места в нефтехранилищах в мире в последние дни начали рассеиваться, отмечает Bloomberg. "Риск заполнения хранилищ на мировом уровне исчез, поскольку темпы роста запасов уже преодолели пик", - сказал директор Oxford Institute for Energy Studies Бассам Фаттух, которого цитирует агентство.

По оценке Kayrros SAS, мировые запасы нефти уменьшили прирост и могут в ближайшее время продемонстрировать снижение впервые с января. На неделе, завершившейся 3 мая, они росли на 4 млн б/с по сравнению с пиком в 10 млн б/с, зафиксированным в апреле.