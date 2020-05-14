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Brent подорожала до $29,35 за баррель после падения котировок в среду

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Котировки нефти растут в четверг. В среду они снижались на опасениях о начале второй волны коронавируса и на комментариях председателя Федрезерва США Джерома Пауэлла о перспективах американской экономики.

Экономический кризис

К 8:15 по московскому времени июльские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,16 (0,55%) к уровням закрытия среды и торговались у $29,35 за баррель. За предыдущую сессию Brent подешевела на $0,79 (2,6%).

Июньские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на Нью-йоркской товарной бирже NYMEX на $0,18 (0,71%) - до $25,47 за баррель. В среду контракт подешевел на $0,49 (1,9%).

По словам экспертов AxiCorp, комментарии Пауэлла ослабили надежду на V-образное восстановление экономики. Между тем они отмечают, что траектория восстановления спроса на нефть является более V-образной, чем у макроэкономических показателей.

Пауэлл считает, что властям США потребуется потратить больше ресурсов, чтобы быстрые меры, принятые ими в ответ на кризис, вызванный пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, не прошли даром.

"Масштаб и скорость нынешнего экономического спада не имеют прецедентов, текущая рецессия существенно хуже любой другой, отмечавшейся после Второй мировой войны", - заявил Пауэлл в в Институте мировой экономики Петерсона.

Восстановление экономики США, по его словам, будет постепенным, и предоставление дополнительной помощи домовладельцам и бизнесу государством является оправданным, если оно хочет избежать долгосрочного ущерба для экономики.

Минэнерго США неожиданно сообщило о снижении запасов нефти в стране неделю, завершившуюся 8 мая. Показатель сократился на 700 000 баррелей. Опрошенные S&P Global Platts аналитики в среднем прогнозировали рост запасов на 4,8 млн баррелей.

Запасы нефти на терминале в Кушинге, где хранится нефть, торгуемая на NYMEX, упали за неделю на 3 млн баррелей.

Запасы бензина в стране уменьшились по итогам недели на 3,5 млн баррелей, дистиллятов - увеличились на 3,5 млн баррелей. Аналитики в среднем ожидали снижения запасов бензина на 2,5 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 4,1 млн баррелей.

Brent WTI США Кушинг Минэнерго ФРС Джером Пауэлл коронавирус

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