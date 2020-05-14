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Экспорт нефти Россией в мае по нефтепроводу "Дружба" упал на 20%

Экспорт нефти Россией в мае по нефтепроводу "Дружба" упал на 20%
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Добыча нефти и конденсата Россией в начале мая снизилась до 9,45 млн баррелей в сутки, приблизившись к цели в 8,5 млн б/с в рамках сделки ОПЕК+, которая исключает добычу конденсата, пишет Международное энергетическое агентство (МЭА) в ежемесячном отчете.

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"Согласно оценкам российского министерства, около 1 млн б/с российских нефтеперерабатывающих мощностей будут закрыты в мае, в то время как предварительные графики предполагают снижение на 800 тыс. б/с морского экспорта и падения поставок через нефтепровод "Дружба" примерно на 20% по сравнению с предыдущим месяцем - до 675 тыс. б/с", - говорится в отчете.

Поставки по "Дружбе" в апреле уже упали на 15% из-за низкого спроса, оценило МЭА.

В апреле добыча нефти и конденсата выросла до 11,35 млн б/с, что на 50 тыс. б/с выше, чем месяцем ранее и на 110 тыс. б/с больше, чем годом ранее. Если исключить конденсат, добыча которого оценивается примерно в 900 тыс. б/с, то производство нефти составило в апреле 10,45 млн б/с, что на 1,95 млн б/с выше уровня, который должен быть в мае - 8,5 млн б/с.

нефть нефтепровод Дружба

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