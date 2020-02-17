Песков объяснил эмоциями слова Лукашенко об отборе транзитной нефти

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков воздержался от комментариев по поводу возможного отбора Белоруссией транзитной нефти из магистрального нефтепровода "Дружба", отметив, что в Москве исходят из договоренностей, достигнутых между Москвой и Минском на высшем уровне в Сочи.

"Я воздержусь от комментариев. Там иногда действительно эмоции берут верх, но, будучи в Сочи, два президента (РФ - Владимир Путин и Белоруссии - Александр Лукашенко) достигли определенного понимания. Из этого будем исходить", - подчеркнул Песков.

Он отметил, что между Москвой и Минском "диалог будет продолжен".

14 февраля Лукашенко заявил о возможности отбора Белоруссией транзитной нефти из нефтепровода "Дружба", если Россия не поставит утвержденный балансом объем нефти.

"Если из России не будет поставлена нефть в нужных объемах (межправсоглашение на 24 млн тонн, в январе было поставлено 500 тыс. тонн, недопоставлено 1,5 млн т), мы начнем отбор из транзитной трубы", - сказал белорусский президент, отметив, что озвучил такую позицию на прошедших 7 февраля в Сочи переговорах с Путиным. Он особо подчеркнул, что никого не шантажировал.", - заявил Лукашенко.