ЦБ РФ проведет первый аукцион месячного репо 25 мая, годового - 22 июня

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Банк России вводит новые инструменты предоставления рублевой ликвидности кредитным организациям: первый аукцион репо со сроком размещения средств на один месяц проведет 25 мая, на один год - 22 июня 2020 года, говорится в сообщении регулятора.

В дальнейшем эти аукционы будут проводиться ежемесячно. Принять в них участие смогут все кредитные организации, уже имеющие в настоящее время возможность совершать операции репо с Банком России.

"Эти операции направлены на уменьшение дисбалансов в срочности активов и пассивов кредитных организаций в условиях снижения структурного профицита ликвидности и сокращения срочности обязательств кредитных организаций. Возможность долгосрочного рефинансирования в Банке России создаст для банков дополнительные стимулы к реструктуризации текущих ссуд и выдаче новых долгосрочных кредитов", - отмечает ЦБ.

Состав обеспечения, принимаемого в рамках месячного и годового репо, меньше, чем по операциями репо на более короткие сроки, что обусловлено политикой риск-менеджмента регулятора. Так, в обеспечение по операциям репо на один месяц и на один год будут приниматься включенные в ломбардный список облигации федерального займа, а также облигации субъектов РФ и муниципальных образований с наивысшим кредитным рейтингом по национальной рейтинговой шкале.

Минимальная ставка по аукционам репо на один месяц установлена равной ключевой ставке ЦБ, действующей на момент заключения сделки, увеличенной на 0,1 процентного пункта (п.п.). При этом сложившаяся по итогам аукциона ставка не будет изменяться.

По аукционам репо на один год установлена плавающая процентная ставка, равная ключевой ставке, увеличенной на 0,25 п.п. В случае изменения ключевой ставки ЦБ процентная ставка по заключенным годовым сделкам репо будет изменяться на величину изменения ключевой ставки.

Максимальный объем предоставления средств на каждом аукционе будет определяться исходя из текущей и прогнозируемой ситуации с ликвидностью банковского сектора.