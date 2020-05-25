Первый месячный аукцион РЕПО не состоялся из-за отсутствия заявок

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Аукцион прямого РЕПО на срок 28 дней не состоялся в связи с отсутствием заявок, сообщил в понедельник ЦБ РФ.

Средства размещались на период с 27 мая до 24 июня, лимит аукциона составлял 500 млрд рублей. Новый инструмент предоставления рублевой ликвидности кредитным организациям дополнил регулярные аукционы, на которых банкам предоставляются средства на срок до одной недели.

Минимальная ставка по аукционам РЕПО на один месяц установлена равной ключевой ставке ЦБ, действующей на момент заключения сделки, увеличенной на 0,1 процентного пункта (п.п.).

ЦБ РФ снизил ключевую ставку с 27 апреля до 5,5%. Следующее заседание, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 19 июня.

Участники рынка ожидают нового снижения, эти ожидания подкрепляются высказываниями руководителей ЦБ, говоривших о наличии потенциала для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики. Глава регулятора Эльвира Набиуллина не исключала даже снижение ставки на 100 базисных пунктов.

Эти ожидания не могли не сказаться на итогах проведения первого аукциона РЕПО с относительно большим сроком предоставления средств.