Недельная инфляция в РФ замедлилась до нуля впервые с конца февраля

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ с 7 по 12 мая (из-за праздников временной отрезок замера чуть меньше недели) составила 0,0% после двух недель по 0,1%, сообщил в четверг Росстат.

Последний раз нулевая инфляция за неделю фиксировалась в конце февраля, во второй половине марта она резко ускорилась до 0,2-0,3% с традиционных 0-0,1% на фоне ослабления рубля и ажиотажного спроса на продукты питания, лекарства и товары первой необходимости.

Но в конце апреля и в начале мая вышеперечисленные факторы уже в большой степени были исчерпаны, и динамика инфляции вернулась к обычным для этого времени 0,1%, а теперь замедлилась вообще до нуля (без округлений до десятых 0,04%).

С начала года к 12 мая цены выросли на 2,2%, за 12 дней мая они прибавили 0,1%. Среднесуточный рост цен за 12 дней мая составил 0,010% против 0,009% за аналогичный период мая прошлого года.

Из данных Росстата по среднесуточной инфляции следует, что годовая инфляция в РФ на 12 мая составила ровно 3,1% (3,10%) после также 3,1% на 6 мая (3,11% без округления до десятых) и 3,1% (3,09% без округления до десятых) на конец апреля.

Инфляция в мае при сохранении среднесуточных темпов первых 12 дней может замедлиться более чем вдвое - до 0,3% с 0,8% в апреле, следует также из среднесуточных цифр на начало этого месяца.

Цены на продукты, лекарства и бензин

За период с 7 по 12 мая среди продовольственных товаров более всего выросли цены на гречневую крупу - на 1,3%. Среди остальных продуктов питания выросли цены: на рис - на 1,0%, черный чай - на 0,4%, подсолнечное масло, муку, вермишель - на 0,3%.

Одновременно цены на мясо кур снизились на 1,0%, куриные яйца - на 0,9%, сахарный песок и маргарин - на 0,2%. Прирост цен на плодоовощную продукцию составил 0,8%, в том числе на картофель - 2,3%, яблоки - 1,9%, капусту - 1,8%, лук - 1,5%, морковь - 1,2%. В то же время огурцы стали дешевле на 3,3%, помидоры - на 2,2%.

В группе наблюдаемых медикаментов подорожали: линекс и анальгин отечественный - на 0,5%. При этом цены на бромгексин снизились на 0,5%, ренни - на 0,2%. Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо за неделю не изменились.

Минэкономразвития ожидает замедление инфляции в РФ в мае до 0,4-0,6% с 0,8% в апреле, ускорение годовой инфляции до 3,2-3,4% с 3,1% в апреле (на фоне низкой базы мая 2019 года, когда инфляция составила 0,3%).

ЦБ в апреле повысил интервальный прогноз по инфляции в РФ на 2020 год до 3,8-4,8% с 3,5-4,0%, но при этом снизил ставку на 50 базисных пунктов и заявил о возможности ее дальнейшего понижения.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции в пятницу, 8 мая, отметила, что вариант снижения ставки сразу на 100 б.п. обсуждался на заседании в конце апреля и может быть рассмотрен в качестве одного из вариантов на следующем заседании совета директоров.

Росстат начал запаздывать со статистикой

Росстат в последнее время стал позже по времени публиковать свою статистику - 30 апреля ведомтсво лишь в 22:00 по Москве опубликовало данные "О финансовых результатах деятельности организации в январе-феврале 2020 года". В пресс-службе Росстата тогда объяснили "Интерфаксу" публикацию отчетности в 22:00 вместо традиционных 16:00 удаленной работой ряда сотрудников и возросшей нагрузкой на ведомство.

В четверг, 7 мая, федеральная служба обнародовала данные по инфляции за апрель лишь в 20 часов, в пятницу, 8 мая, недельная инфляция также была опубликована в 20 часов, хотя всегда до этого на протяжении многих лет публикации Росстата по инфляции выходили ровно в 16 часов (за очень редким исключением в случае технических проблем, когда информация публиковались немного позже).

В этот раз Росстат задержал публикацию по инфляции лишь до 18 часов с обычных 16 часов.