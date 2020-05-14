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Рост цен на овощи в России существенно замедлился

Курятина и яйца, по данным Росстата, продолжают дешеветь

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Рост потребительских цен на овощи в России за неделю с 7 по 12 мая существенно замедлился, курятина и яйца продолжают дешеветь, следует из данных Росстата, опубликованных в четверг.

Так, картофель за неделю подорожал на 2,3% против 4,6% неделей ранее, лук - на 1,5% против 4,5% соответственно. Цены на капусту выросли на 1,8% против 2,9%, на морковь - на 1,2% против 2,7%, на яблоки - на 1,9% против 2,1%. В то же время огурцы стали дешевле на 3,3% против 3,8%, помидоры - на 2,2% против 1%.

В целом прирост цен на плодоовощную продукцию составил 0,8% против 1,5% неделей ранее. Росстат также сообщил, что гречка за неделю подорожала на 1,8% против 2,9%, рис - на 1% против 1,8%, пшено - на 0,1% против 0,6% соответственно.

После некоторого удешевления продолжился рост цен и на некоторые виды молочной продукции. Так, стерилизованное молоко подорожало на 0,1% против удешевления на 0,2% неделей ранее, творог - на 0,1%, неделей ранее было отмечено снижение цен на такой же показатель.

Яйца подешевели на 0,9%, что соответствует показателю предыдущей недели, мясо кур - на 1% против 0,6% неделей ранее.

Росстат

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