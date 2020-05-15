Годовое собрание акционеров АЛРОСА состоится 24 июня

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Годовое собрание акционеров "АЛРОСА" состоится 24 июня в форме заочного голосования, говорится в сообщении компании.

Акционеры, в частности, утвердят финальные дивиденды за 2019 г.

Ранее набсовет "АЛРОСА" рекомендовал выплатить 2,63 рубля на акцию, направив на дивиденды 100% FCF за второе полугодие прошлого года. Общая сумма выплат составит 19,37 млрд рублей.

С учетом ранее объявленных дивидендов за первое полугодие "АЛРОСА" распределит между акционерами 100% свободного денежного потока за 2019 год. Суммарные выплаты за 2019 г могут составить 47,65 млрд рублей - 6,47 рубля на акцию, на 36% меньше, чем годом ранее.

У РФ в лице Росимущества 33% акций "АЛРОСА", Якутия владеет 25% плюс одна акция. Еще 8% акций принадлежат якутским улусам. Free float "АЛРОСА" - около 34%. Среди крупных миноритариев "АЛРОСА" - фонды East Capital и Genesis, контролирующие в совокупности более 2% акций.