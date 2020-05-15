Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:27Заразились
на 14.05В России 252 245+9 974В мире 4 347 018+85 063

Годовое собрание акционеров АЛРОСА состоится 24 июня

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Годовое собрание акционеров "АЛРОСА" состоится 24 июня в форме заочного голосования, говорится в сообщении компании.

Акционеры, в частности, утвердят финальные дивиденды за 2019 г.

Ранее набсовет "АЛРОСА" рекомендовал выплатить 2,63 рубля на акцию, направив на дивиденды 100% FCF за второе полугодие прошлого года. Общая сумма выплат составит 19,37 млрд рублей.

С учетом ранее объявленных дивидендов за первое полугодие "АЛРОСА" распределит между акционерами 100% свободного денежного потока за 2019 год. Суммарные выплаты за 2019 г могут составить 47,65 млрд рублей - 6,47 рубля на акцию, на 36% меньше, чем годом ранее.

У РФ в лице Росимущества 33% акций "АЛРОСА", Якутия владеет 25% плюс одна акция. Еще 8% акций принадлежат якутским улусам. Free float "АЛРОСА" - около 34%. Среди крупных миноритариев "АЛРОСА" - фонды East Capital и Genesis, контролирующие в совокупности более 2% акций.

АЛРОСА

Новости

Бизнес ищет грань между рисками изоляции и ее отсутствия. Обзор

ФНБ в апреле сократился на 450 млрд рублей

ФНБ в апреле сократился на 450 млрд рублей
Экономический кризис

Аналитики InfoLine оценили в 30-40% снижение оборота розничной торговли в РФ в апреле

"Сбермаркет" в апреле увеличил оборот более чем в 13 раз до 1,5 млрд рублей

Недельная инфляция в РФ замедлилась до нуля впервые с конца февраля

Российские операторы связи усомнились, что телеком-рынок выиграет от пандемии

Российские операторы связи усомнились, что телеком-рынок выиграет от пандемии
Экономический кризис

Lloyd's of London оценил будущие потери страховщиков из-за пандемии в $203 млрд

Сечин попросил освободить от налогов инвестиции "Роснефти" в генетику

"Роснефть" стала партнером проекта по созданию трех геномных центров в России

Перечисления в бюджет от ФТС в апреле рухнули почти на 40%

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');