Коронавирусом заразились сотрудники "АЛРОСА" в Москве и Якутске

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Два сотрудника группы "АЛРОСА" в Москве и Якутске заразились коронавирусом, сообщил президент головной группы компании Сергей Иванов в обращении к коллективу. Документ есть у "Интерфакса".

Заболевших лечат, на их рабочих местах провели дезинфекцию. Все, кто с ними контактировали, ушли на изоляцию, сообщил Иванов.

В пресс-службе "АЛРОСА" подтвердили подлинность обращения, не уточнив, о каких предприятиях группы идет речь.

По данным информированного источника агентству, в Якутске заразился работник "Якутского предприятия по торговле алмазами" (ЯПТА).

"АЛРОСА" - крупнейший в мире производитель алмазов в каратах: на ее долю приходится 27% мировой и 95% российской добычи алмазов, говорится на сайте компании. Основная ее деятельность сосредоточена в Якутии, Архангельской области, а также В Африке.

Якутское предприятие по торговле алмазами (филиал АК "АЛРОСА") создано 28 января 1993 года. С 1996 года предприятие является подразделением Единой сбытовой организации "АЛРОСА". На предприятии занимаются сортировкой, оценкой и реализацией природных необработанных алмазов.