Правительство выделит из резервного фонда около 6 млрд руб. на льготные кредиты

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Правительство РФ выделит из своего резервного фонда около 6 млрд рублей для программы льготных кредитов, запускаемой с 1 июня 2020 года, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по социально-экономическим вопросам.

Премьер напомнил, что на заседании правительства ранее был рассмотрен вопрос реализации кредитной программы поддержки занятости для всех компаний, которые работают в наиболее пострадавших отраслях, а также для социально ориентированных некоммерческих организаций. "Здесь наша задача - помочь работодателям сохранить не менее 90% коллективов", - отметил глава правительства.

"С 1 июня, то, о чем вы только что сказали, (начинается - ИФ) запуск специальной кредитной программы поддержки занятости пострадавших отраслей экономики - предприятий и социально-ориентированных НКО - под ставку 2%", - добавил вице-премьер - руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.

Он также сказал, что накануне, 14 мая, на заседании правительства было рассмотрено распоряжение о выделении финансирования из резервного фонда на данные цели. Сегодня, 15 мая, кабмин подготовил постановление по порядку работы данной программы.

Мишустин также отметил, что на неотложные меры финансовой поддержки малого и среднего бизнеса со стороны государственных микрофинансовых организаций в 2020 году будет выделено 12 млрд рублей.