Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:39Заразились
на 15.05В России 262 843+10 598В мире 4 442 163+95 145

Правительство выделит из резервного фонда около 6 млрд руб. на льготные кредиты

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Правительство РФ выделит из своего резервного фонда около 6 млрд рублей для программы льготных кредитов, запускаемой с 1 июня 2020 года, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по социально-экономическим вопросам.

Премьер напомнил, что на заседании правительства ранее был рассмотрен вопрос реализации кредитной программы поддержки занятости для всех компаний, которые работают в наиболее пострадавших отраслях, а также для социально ориентированных некоммерческих организаций. "Здесь наша задача - помочь работодателям сохранить не менее 90% коллективов", - отметил глава правительства.

"С 1 июня, то, о чем вы только что сказали, (начинается - ИФ) запуск специальной кредитной программы поддержки занятости пострадавших отраслей экономики - предприятий и социально-ориентированных НКО - под ставку 2%", - добавил вице-премьер - руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.

Он также сказал, что накануне, 14 мая, на заседании правительства было рассмотрено распоряжение о выделении финансирования из резервного фонда на данные цели. Сегодня, 15 мая, кабмин подготовил постановление по порядку работы данной программы.

Мишустин также отметил, что на неотложные меры финансовой поддержки малого и среднего бизнеса со стороны государственных микрофинансовых организаций в 2020 году будет выделено 12 млрд рублей.

Хроника 27 января – 15 мая 2020 годаЭкономический кризис
Михаил Мишустин

Новости по теме

Новости
Экономический кризис

Каждая десятая компания в России оказалась на грани закрытия

Экономический кризис

Прокуратура проверит крупнейшего производителя авиатехники после конфликта из-за зарплат

Прокуратура проверит крупнейшего производителя авиатехники после конфликта из-за зарплат

Россия обжаловала решение о выплате экс-акционерам ЮКОСа $57 млрд

Россия обжаловала решение о выплате экс-акционерам ЮКОСа $57 млрд

Евро опустился ниже 79 рублей впервые с 6 марта

Евро опустился ниже 79 рублей впервые с 6 марта

"Роснефть" получила чистый квартальный убыток по МСФО в 156 млрд рублей

"Роснефть" получила чистый квартальный убыток по МСФО в 156 млрд рублей

"Ведомости" сообщили о планах "Ростеха" поставить Red Wings до 60 самолетов SSJ-100

Роспотребнадзор предложил прекратить плановые проверки бизнеса

Цены на нефть завершают ростом третью неделю подряд

Фондовый рынок США в четверг вырос, подорожали акции банков

Фондовый рынок США в четверг вырос, подорожали акции банков

Азиатский банк развития оценил потенциальные потери экономики от COVID-19

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');