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Путин предложил предоставить МСП из пострадавших отраслей средства на зарплаты

Путин предложил предоставить МСП из пострадавших отраслей средства на зарплаты
Президент России Владимир Путин
Фото: Алексей Дружинин/ТАСС

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин предложил предоставить малому и среднему бизнесу из пострадавших от коронавируса отраслей прямую финансовую помощь для выплаты заработных плат в апреле-мае и решения неотложных задач.

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"Прошу включить в программу поддержки экономики и бизнеса следующие, согласованные со всеми ведомствами решения. Первое. Предлагаю предоставить малым и средним компаниям пострадавших отраслей - подчеркну, дополнительно к уже принятым мерам поддержки - прямую безвозмездную финансовую помощь со стороны государства", - сказал он в ходе совещания с членами правительства в среду.

Объем помощи будет определяться по численности работников компании по состоянию на 1 апреля из расчета 12 130 рублей на одного человека в месяц.

Он подчеркнул, что единственное условие для получения средств - сохранение не менее 90% от штатной численности сотрудников на 1 апреля. Путин призвал правительство обеспечить дистанционную подачу заявлений на получение помощи без очередей и спешки в течение месяца с 1 мая.

По словам президента, если компания отвечает требованиям, то выплату за апрель она должна получить с 18 мая, а средства за май поступят в июне.

Хроника 27 января – 15 апреля 2020 годаЭкономический кризис
Владимир Путин

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