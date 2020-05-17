Убытки кинотеатров РФ из-за пандемии составят около 50 млрд рублей

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Российские кинотеатры из-за пандемии коронавируса по итогам года могут потерять около 50 млрд рублей, сообщил в воскресенье "Интерфаксу" глава Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин.

"Если мы будем открываться так, что к концу лета все таки откроемся, то по итогам года, именно убытки кинотеатров, мы оцениваем примерно в 50 млрд рублей", - сказал Березин.

Он уточнил, что часть убытков приходится на потери кассовых сборов, которые в настоящий момент составляют около 40 млрд рублей, половину из этой суммы получают кинотеатры. "Ещё примерно 20 млрд - на не продаже попкорна и газировки, и 10 млрд мы потратим на содержание персонала, коммунальные платежи и арендную плату", - добавил Березин.

Говоря о том, все ли кинотеатры смогут открыться после вынужденного карантина, собеседника агентства предположил, что около 20% кинозалов не смогут "дожить до открытия". В первую очередь пострадают кинотеатры, которые отрылись первыми.

"Ситуация очень сильно зависит от того, как мы будем открываться (...) Если это растянется на все лето, то вот кинотеатры, которые будут открываться (первыми), это первые в группе риска, потому что им нечего показывать, а арендодатели будут требовать деньги и надо оплачивать персонал. Вот эти кинотеатры будут в самом тяжелом состоянии", - пояснил Березин.

"По моим оптимистичным прогнозам, по итогам всей этой истории, если она будет заканчиваться, как видится, что к концу лета мы откроемся, я думаю, процентов 20 не доживет до этого светлого часа", - уточнил он.