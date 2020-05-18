Кассовые сборы российских кинотеатров в 2019 году стали рекордными за 20 лет

Фото: Reuters

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Совокупные кассовые сборы кинопроката в РФ в 2019 году составили 55,5 млрд рублей, что является самым высоким показателем за всю историю российского кинопроката.

Это следует из ежегодного исследования основных сегментов отечественной киноиндустрии информационно-аналитического издания "Российская киноиндустрия - 2019", подготовленного Фондом кино.

"Объем национального рынка кинопроката достиг 55,5 млрд рублей, что является максимальным значением в современной истории кинопроката РФ, существующего немногим более 20 лет", - говорится в отчете.

Согласно отчету, в 2019 году совокупные кассовые сборы кинопроката составили 55,5 млрд рублей ($853 млн), в кинотеатрах страны было продано 219,4 млн билетов. Темп роста по сравнению с 2018 годом составил +10,3% по кассовым сборам и +9,5% по количеству проданных билетов.

Отмечается, что рост национального кинорынка в 2019 году обусловлен голливудскими релизами: только два фильма - "Король Лев" и "Мстители: Финал" - собрали в прокате свыше 2,5 млрд рублей каждый, в течение года еще 11 картин преодолели порог сборов в 1 млрд рублей. Зарубежные фильмы собрали в прокате 43,2 млрд рублей, что на 18,4% выше, чем в 2018 году.

Сборы российского кино в 2019 году составили 12,3 млрд рублей (22,1% от совокупных кассовых сборов кинопроката); на сеансы российских фильмов в кинотеатрах страны было продано 50,6 млн билетов (23,1% от совокупного числа билетов).

"Показатели отечественного кино хоть и уступили рекордным значениям 2018 года (13,8 млрд рублей, 57,9 млн зрителей), тем не менее внесли значимый вклад в развитие российского рынка кинопроката. Третий год подряд на сеансы российских фильмов приходят не менее 50 млн зрителей, а доля российского кино уверенно превышает 20-процентный порог по кассовым сборам и посещаемости", - говорится в отчете.

По данным информационно-аналитического издания, на конец 2019 года в РФ действовало 2 096 кинотеатров и 5 597 кинозалов. Темп роста кинотеатральной сети по отношению к 2018 году составил +9,9% по количеству кинотеатров и +4,8% по количеству залов. Состоялось 10,5 млн сеансов, средняя стоимость билета составила 252,8 рубля.

"Крупнейшим кинотеатром по количеству зрителей, как и годом ранее, стал "Киноцентр Соловей на Красной Пресне" (Москва). 2 декабря 2019 года самый посещаемый кинотеатр страны был закрыт, здание кинотеатра подлежит сносу в целях последующего строительства на его месте гостиничного комплекса", - отмечают в отчете.

Среди сетевых кинотеатров крупнейшим стал "КАРО Фильм" в ТЦ "Авиапарк" (Москва). Из десяти крупнейших кинотеатров по посещаемости за год четыре кинотеатра расположены в Москве, три кинотеатра - в Краснодаре, по одному - в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Ростове-на-Дону.