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Глава ФРС США предупредил о возможном падении ВВП до 30% в текущем квартале

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Из-за приостановки экономической активности, вызванной распространением коронавируса, во втором квартале уровень безработицы в США может подняться до 25%, ВВП упасть на 20% - 30%, завил глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл.

"Данные, которые мы увидим за этот квартал, который заканчивается в июне, будут очень и очень плохими. Будет большой спад экономической активности, большой рост безработицы", - сказал Пауэлл в эфире телеканала CBS.

По его словам, закрытие бизнеса, вызванное пандемией коронавируса, может "легко привести" к падению экономики США на 20% - 30% в текущем квартале, более 30 млн рабочих мест "были уничтожены" в результате закрытия предприятий.

"Я думаю, что есть хороший шанс, что в третьем квартале будет положительный рост", - сказал он, однако предупредил, что "нам потребуется некоторое время, чтобы полностью вернуться" к нормальной жизни, и это "может растянуться до конца следующего года, мы действительно этого не знаем".

"Я думаю, что вы увидите, как экономика будет неуклонно восстанавливаться во второй половине этого года", - обнадежил, тем не менее, Пауэлл.

Он сказал, что на восстановление экономики могут потребоваться дополнительные государственные расходы сверх уже одобренных Конгрессом $3 трлн.

"Если мы позволим людям оставаться без работы в течение длительного периода времени, если мы позволим бизнесу обанкротиться, то это приведет к долгосрочному экономическому урону. Восстановление в таком случае будет происходить медленнее", - сказал он, добавив, что "хорошая новость в том, что мы можем избежать этого, предоставив больше поддержки уже сейчас".

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