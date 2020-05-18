Число нефтегазовых буровых в США упало до рекордного минимума

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Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Число действующих нефтегазовых буровых установок в США упало по итогам девятой недели подряд и опустилось до минимума за все время ведения расчетов с 1940-х годов.

Их количество на прошлой неделе сократилось на 35 - до 339, свидетельствуют данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes. Годом ранее в стране работало 987 буровых.

В том числе число нефтяных установок снизилось на 34 и составило 258, что является самым низким показателем с июля 2009 года. В середине мая прошлого года их насчитывалось 802.

Количество буровых начало сокращаться с середины марта из-за падения цен на нефть, вызванного пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, а также "ценовой войной" между Саудовской Аравией и Россией.

Аналитики Piper Sandler прогнозируют, что число буровых в США может упасть в среднем до 528 в текущем году по сравнению с 943 в 2019 году, а затем продолжить падение до 215 в следующем году.