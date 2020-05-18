Совет директоров "М.Видео" рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2019 год

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "М.Видео" (группа "М.Видео-Эльдорадо") рекомендовал акционерам не распределять оставшуюся часть чистой прибыли по итогам 2019 года и не выплачивать дивиденды, сообщила компания.

Часть чистой прибыли в размере 5,999 млрд рублей ранее была направлена на выплату дивидендов по результатам девяти месяцев 2019 года, напомнил ритейлер.

"Возвращение к регулярным выплатам целесообразно рассматривать после стабилизации эпидемиологической ситуации в России и мире", - сказал "Интерфаксу" представитель "М.Видео-Эльдорадо".

Годовое собрание акционеров, в повестку дня которого включен вопрос о дивидендах, пройдет в форме заочного голосования.

Действующая дивидендная политика "М.Видео" предполагает выплату не менее 60% годовой чистой прибыли. За 2016 и 2017 годы "М.Видео" не платило дивиденды. Отказ от выплат по итогам 2017 года был, в частности, обусловлен интеграцией "Эльдорадо", сообщала компания.

По итогам 9 месяцев 2019 года ритейлер выплатил 33,37 рубля на акцию, в сумме - 6 млрд рублей, отметив успешную интеграцию "Эльдорадо".