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Минпромторг расширил свой список до 519 системообразующих компаний по 25 отраслям

Минпромторг расширил свой список до 519 системообразующих компаний по 25 отраслям
Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ расширил свой отраслевой список системообразующих компаний до 519 организаций по 25 отраслям, сообщила пресс-служба ведомства.

В министерстве отметили, что правительственная комиссия по повышению устойчивости развития российской экономики 24 апреля одобрила внесение еще 274 компаний в отраслевые перечни (17 апреля правкомиссия уже включила 246 организаций в список Минпромторга, скорректировав потом до 245).

Отраслевые критерии отнесения к системообразующим следующие:

- автомобильная промышленность - вошло 13 компаний (выручка от 20 млрд руб., численность от 1 тыс. человек)

- авиационная промышленность - 6 компаний (выручка от 10 млрд руб., численность от 1 тыс. человек)

- радиоэлектронная промышленность - 27 компаний (выручка от 5 млрд руб., численность от 1 тыс. человек)

- машиностроение для пищевой и перерабатывающей промышленности - 7 компаний (выручка от 1,3 млрд руб., численность от 250 человек)

- станкостроение - 10 компаний (выручка от 1,3 млрд руб., численность от 250 человек)

- нефтегазовое машиностроение - 28 компаний (выручка от 2 млрд руб., численность от 250 человек)

- судостроение - 9 компаний (выручка от 5 млрд руб., численность от 2 тыс. человек)

- сельскохозяйственное машиностроение - 6 компаний (выручка от 2 млрд руб., численность от 500 человек)

- специализированное машиностроение - 13 компаний (выручка от 3 млрд руб., численность от 1 тыс. человек)

- энергетическое машиностроение, электротехническая и кабельная промышленность - 30 компаний (выручка от 2 млрд руб., численность от 250 человек)

- тяжелое машиностроение - 14 компаний (выручка от 2 млрд руб., численность от 250 человек)

- лесопромышленный комплекс - 35 компаний (выручка от 5 млрд руб., численность от 500 человек)

- легкая промышленность - 30 компаний (выручка от 2 млрд руб., численность от 200 человек)

- фармацевтическая промышленность - 21 компания (выручка от 1 млрд руб., численность от 250 человек)

- медицинская промышленность - 9 компаний (выручка от 0,5 млрд руб., численность от 100 человек)

- химическая промышленность - 50 компаний (выручка от 5 млрд руб., численность от 1 тыс. человек)

- металлургия - 22 компании (выручка от 100 млрд руб., численность от 3,5 тыс. человек)

- железнодорожное машиностроение - 10 компаний (выручка от 7 млрд руб., численность от 1,75 тыс. человек)

- промышленность социально значимых товаров - 39 компаний (выручка от 0,5 млрд руб., численность от 50 человек),

- промышленность обычных вооружений - 15 компаний (выручка от 1 млрд руб., численность от 250 человек)

- промышленность боеприпасов и спецхимии - 10 компаний (выручка от 1 млрд руб., численность от 250 человек),

- промышленность строительных материалов (изделий) и строительных конструкций - 38 компаний (выручка от 3 млрд руб., численность от 300 человек)

- производство изделий народных художественных промыслов - 21 компания (выручка от 0,07 млрд руб., численность от 70 человек)

- розничная торговля - 38 компаний (выручка от 22 млрд руб., налоги от 1,8 млрд руб.)

- мебельная промышленность - 18 компаний (выручка от 2 млрд руб., численность от 200 человек).

Минэкономразвития в минувшую пятницу сообщало, что всего по всем министерствам отраслевые списки системообразующих предприятий на текущий момент включает более 1,1 тыс. организаций.

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, возглавляющий правкомиссию по повышению устойчивости развития российской экономики (которая как раз одобряет включение предприятий в отраслевые перечни), пояснял, что работа будет вестись по "динамичным" отраслевым спискам (могут оперативно меняться), которые будут находиться в зоне ответственности профильных министерств.

Компании, попавшие в список, могут рассчитывать на льготные кредиты на пополнение оборотного капитала, их нельзя банкротить, государство следит за их финансово-экономическим состоянием. Но попадание в список не означает автоматической господдержки, говорил ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Ниже следует таблица Минпромторга с вошедшими в перечень министерства системообразующими компаниями:

Наименование ИНН Регион
Автомобильная промышленность
Критерии для автомобильной промышленности: Выручка - не менее 20 000 млн. руб.; Численность - не менее 1 000 чел.
АО "АвтоВАЗ" 6320002223 Самарская область
АО "Автомобильный завод "Урал" 7415029289 Челябинская область
ЗАО "Рено Россия" 7709259743 Москва
ООО "Фольксваген груп Рус" 5042059767 Москва
ПАО "ГАЗ" 5200000046 Нижегородская область
ПАО "КАМАЗ" 1650032058 Республика Татарстан
ПАО "Соллерс" 3528079131 Москва
ООО "ПСМА РУС" 4027091179 Калужская область
ООО "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" 7801463902 Санкт-Петербург
ООО "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус" 7842337791 Москва
ООО "Тойота Мотор" 7710390358 Москва
ООО "Автотор Холдинг" 5006010212 Москва
ФГУП "НАМИ" 7711000924 Москва
Авиационная промышленность:
Критерии для авиационной промышленности: Выручка - не менее 10 000 млн. руб.; Численность - не менее 1 000 чел.
ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" 7708619320 Москва
АО "Вертолеты России" 7731559044 Москва
АО "Объединенная двигателестроительная корпорация" 7731644035 Москва
АО "Технодинамика" 7719265496 Москва
АО "Уральский завод гражданской авиации" 6664013640 Свердловская область
АО "Корпорация тактическое ракетное вооружение" 5099000013 Московская область
Радиоэлектронная промышленность
Критерии для радиоэлектронной промышленности: Выручка - не менее 5 000 млн. руб.; Численность - не менее 1 000 чел.
АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" 7731084175 Москва
АО "Концерн "Радиоэлектронные технологии" 7703695246 Москва
АО "Российская электроника" 7710277994 Москва
АО "Концерн радиостроения Вега" 7730170167 Москва
АО "Концерн "Созвездие" 3666127502 Воронежская область
АО "Системы управления" 7728767728 Москва
АО "Концерн "Автоматика" 7715906332 Москва
АО "РТИ" 7713723559 Москва
АО "Швабе" 7717671799 Москва
ООО "МСК БЛ ГРУПП" 7717129674 Москва
ООО "Элемент" 7730238552 Москва
АО "ПКК Миландр" 7735040690 Москва
АО НПЦ "Элвис" 7735582816 Москва
ЗАО НТЦ "Модуль" 7714009178 Москва
АО "МЦСТ" 7736053886 Москва
ООО "Км211" 7735567818 Москва
АО "Зеленоградский нанотехнологический центр" 7735570680 Москва
АО "ДИЗАЙН ЦЕНТР "СОЮЗ" 7735143270 Москва
АО "НПП "Цифровые решения" 7722471770 Москва
ООО НПП ИТЭЛМА 7724685256 Москва
ООО "ПК Аквариус" 7701256405 Москва
АО "НПФ "Микран" 7017211757 Томская область
АО "Крафтвэй корпорэйшн ПЛС" 5018037096 Калужская область
ООО "ДЕПО Электроникс" 5024096727 Московская область
АО "БАЙКАЛ ЭЛЕКТРОНИКС" 7707767484 Москва
ООО "Т8" 7718698930 Москва
ООО "Предприятие "ЭЛТЕКС" 5410108110 Новосибирская область
Машиностроение для пищевой и перерабатывающей промышленности
Критерии для машиностроения для пищевой и перерабатывающей промышленности: Выручка - не менее 1 300 млн. руб.; Численность - не менее 250 чел.
ООО "Фригогласс Евразия" 5752019857 Орловская область
АО "Таурас-Феникс" 7804144284 Санкт-Петербург
ООО "Воронежсельмаш" 3664104210 Воронежская область
АО "Чувашторгтехника" 2128002220 Республика Чувашия
ЗАО "ОПК" 5033008854 Московская область
ООО "МК "Технэкс" 6678049565 Свердловская область
ООО "Элементум" 6027167054 Псковская область
Станкостроение
Критерии для станкостроения: Выручка - не менее 1 300 млн. руб.; Численность - не менее 250 чел.
ООО "Стан" 7703712332 Москва
ПАО "Электромеханика" 6914001400 Тверская область
АО "Завод "Фиолент" 9102048745 Республика Крым
ОАО "НИТИ "Прогресс" 1831020840 Удмуртская Республика
ООО "Вириал" 7827000909 Санкт-Петербург
ОАО "Тяжпрессмаш" 6229009163 Рязанская область
ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (ПАО ЧКПЗ) 7449006184 Челябинская область
АО "КЗТС" 6616000619 Свердловская область
АО "Победит" 1501000010 Республика Северная Осетия - Алания
ООО "НПК Морсвязьавтоматика" 7842327352 Санкт-Петербург
Нефтегазовое машиностроение
Критерии для нефтегазового машиностроения: Выручка - не менее 2 000 млн. руб.; Численность - не менее 250 чел.
АО "Новомет-Пермь" 5904002096 Пермский край
ОАО "Волгограднефтемаш" 3446003396 Волгоградская область
ООО "Уралмаш НГО Холдинг" 7707727918 Москва
АО "Группа ГМС" 7708678325 Москва
ПАО "Объединенные машиностроительные заводы" 6663059899 Москва
ГК "Интегра" 7725648850 Москва
ООО "Газпром бурение" 5003026493 Москва
ООО "РУСГАЗБУРЕНИЕ" 7704459330 Москва
АО "Руст-95" 7728120384 Санкт-Петербург
ООО "Челябинский компрессорный завод" 7452118226 Челябинская область
ООО "ВИЛО РУС" 7702176142 Москва
ОАО "БОРХИММАШ" 3604001059 Воронежская область
ООО "ЧелябинскСпецГражданстрой" 7451211335 Челябинская область
ООО ФПК "Космос-Нефть-газ" 3663019523 Воронежская область
ОАО "НПО "Тяжпромарматура" 7717662787 Москва
ГК "ГАЗМАШПРОЕКТ" 7725843681 Санкт-Петербург
ООО "Гусар" 3304009593 Владимирская область
АО "РЭП ХОЛДИНГ" 7806151791 Санкт-Петербург
АО "Атомэнергомаш" 7706614573 Москва
АО "Акционерная компания "Корвет" 4501006138 Курганская область
ООО "НПП "Буринтех" 0272010012 Республика Башкортостан
ООО "Корпорация Уралтехнострой" 0275022471 Республика Башкортостан
АО "Бецема" 5024012580 Московская область
АО "Пензтяжпромарматура" 5835014041 Пензенская область
АО "АК "Озна" 0265004219 Республика Башкортостан
АО "Воткинский завод" 1828020110 Удмуртская Республика
АО "Транснефть Нефтяные Насосы" 7449026737 Челябинская область
АО "Конар" 7451064592 Челябинская область
Судостроение
Критерии для судостроения: Выручка - не менее 5 000 млн. руб.; Численность - не менее 2 000 чел.
АО "ОСК" 7838395215 Санкт-Петербург
АО "СК "Ак Барс" 1648040380 Республика Татарстан
АО "Концерн "Моринформсистема-Агат" 7720544208 Москва
АО "Концерн "Океанприбор" 7813341546 Санкт-Петербург
АО "Концерн "НПО "Аврора" 7802463197 Санкт-Петербург
АО "Концерн "ЦНИИ "Электроприбор" 7813438763 Санкт-Петербург
АО "ЦТСС" 7805482938 Санкт-Петербург
ФГУП "Крыловский ГНЦ" 7810213747 Санкт-Петербург
АО "Дальневосточный центр судостроения и судоремонта" 2536196045 Приморский край
Сельскохозяйственное машиностроение
Критерии для сельскохозяйственного машиностроения: Выручка - не менее 2 000 млн. руб.; Численность - не менее 500 чел.
ООО "Комбайновый завод "Ростсельмаш" 6166048181 Ростовская область
АО "Петербургский тракторный завод" 7805059867 Санкт-Петербург
ООО "КЛААС" 2312104023 Краснодарский край
АО "Клевер" 6166094050 Ростовская область
АО "Евротехника" 6317033655 Самарская область
ЗАО "Рубцовский завод запасных частей" 2209024455 Алтайский край
Специализированное машиностроение
Критерии для специализированного машиностроения: Выручка - не менее 3 000 млн. руб.; Численность - не менее 1 000 чел.
АО "ЕПК" 7722242530 Москва
ООО "Машиностроительно-индустриальная группа "Концерн "Тракторные заводы" 2130181337 Республика Чувашия
ООО "ОМГ" (Объединенная машиностроительная группа) 7722469161 Москва
АО "ГАКЗ" 4403000875 Костромская область
АО "КАЗ" 3203000428 Брянская область
ООО "ИМЗ Автокран" 9717043156 Ивановская область
АО ПО "ЕЛАЗ" 1646016818 Республика Татарстан
ООО "ЧТЗ-Уралтрак" 7452027843 Челябинская область
ООО "Жуковский веломотозавод" 3245515926 Брянская область
ООО "ДСТ-Урал" 7453251929 Челябинская область
ООО МЗ "Тонар" 5034016022 Московская область
ОАО "ЧМЗ" 7449000721 Челябинская область
ЗАО "Чебоксарское предприятие "Сеспель" 4403000875 Костромская область
Энергетическое машиностроение, электротехническая и кабельная промышленность
Критерии для энергетического машиностроения, электротехнической и кабельной промышленности: Выручка - не менее 2 000 млн. руб.; Численность - не менее 250 чел.
ПАО "Силовые машины - ЗТЛ ЛМЗ электросила энергомашэкспорт" 7702080289 Санкт-Петербург
АО "ГК "Электрощит" - ТМ Самара" 6313009980 Самарская область
ООО "Русэлпром" 7701536427 Москва
ООО "Хевел" 2124030957 Республика Чувашия
ЗАО "Завод электротехнического оборудования" (ЗАО "ЗЭТО") 6025017624 Псковская область
Акционерное общество "Уральский турбинный завод" (АО "УТЗ") 6673100680 Свердловская область
АО НПК "ЭЛАРА" им. Г.А. Ильенко 2129017646 Республика Чувашия
ООО Камский кабель 5904184047 Пермский край
ООО "Тольяттинский Трансформатор" 6323072765 Самарская область
АО "РОССКАТ" 6377000767 Самарская область
ООО Лысьвенский завод тяжелого электрического машиностроения "Привод" 5918838116 Пермский край
АО "Курский электроаппаратный завод" 4629003691 Курская область
АО "Группа "СВЭЛ" 6674330951 Свердловская область
АО "АКОМ" 6345011371 Самарская область
ООО "ИСТОК+" 4632161433 Курская область
ЗАО "Москабельмет" 7722015841 Москва
ООО "Производственная компания "Севкабель" 7801549243 Санкт-Петербург
АО "Подольский машиностроительный завод" (АО "ЗиО") 5036011735 Московская область
ООО "Холдинг Кабельный Альянс" 6658388288 Свердловская область
АО "Чебоксарский электроаппаратный завод" (АО "ЧЭАЗ") 2128000600 Чувашская Республика - Чувашия
АО "Управляющая компания "Ункомтех" 7706617020 Москва
ООО "НПО "Эталон" 5906078439 Пермский край
ООО "Группа Компаний Тэл" 7714417434 Москва
ПАО НПО "ЭЛСИБ" 5403102702 Новосибирская область
ООО "ССТинвест" 5029224362 Московская область
АО высоковольтного оборудования "Электроаппарат" 7801032688 Санкт-Петербург
ООО "Кабельный завод "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" 7743920794 Москва
ООО "Инкаб" 5904199692 Пермский край
АО Самарская кабельная компания 6318101450 Самарская область
ОАО ТКЗ "Красный котельщик" 6154023009 Ростовская область
Тяжёлое машиностроение
Критерии для тяжёлого машиностроения: Выручка - не менее 2 000 млн. руб.; Численность - не менее 250 чел.
АО "Тяжмаш" 6325000660 Самарская область
ООО "Веза" 7720040225 Московская область
ООО УК "УЗТМ-КАРТЭКС" 7727298791 Москва
ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" 5051000880 Москва
ОАО "Электростальский завод тяжелого машиностроения" 5053000564 Московская область
ЗАО "СММ" 7826136294 Санкт-Петербург
ГК "Уралэлектротяжмаш" (ГК "УЭТМ") 6673197337 Свердловская область
ЗАО "Кушвинский завод прокатных валков" 6620007663 Свердловская область
АО "Копейский машиностроительный завод" 7411005872 Челябинская область
ПАО "Карачаровский механический завод" 7721024057 Москва
ООО УК "Рудгормаш" 3663051326 Воронежская область
ЗАО "Омутнинский металлургический завод" 4322000130 Кировская область
АО "НПО "РИВС" 7801192307 Санкт-Петербург
АО "Воздухотехника" 7729036880 Москва
Лесопромышленный комплекс
Критерии для лесопромышленного комплекса: Выручка - не менее 5 000 млн. руб.; Численность - не менее 500 чел.
АО "Группа "ИЛИМ" 7840346335 Ленинградская область
АО "Монди сыктывкарский ЛПК" 1121003135 Республика Коми
АО "Готэк" 4633000037 Курская область
ООО "Группа компаний "Сегежа" 7703803710 Республика Карелия
ОАО "Архангельский ЦБК" 2903000446 Архангельская область
ООО "Свеза" 5024154489 Московская область
ООО ПКП "Титан" 2901008961 Архангельская область
ООО "СФТ Групп" 7704334669 Москва
ООО Кроношпан" 5011021227 Московская область
АО "Череповецкий ФМК" 3528006408 Вологодская область
ОАО "Селенгинский ЦКК" 0309000133 Республика Бурятия
ООО "Группа компаний УЛК" 2922008546 Архангельская область
АО "Соликамскбумпром" 5919470121 Пермский край
ЗАО "НП НЧ КБК им. С.П. Титова" 1650017638 Республика Татарстан Татарстан
ООО "УК "ОБФ" 4027067176 Москва
АО "Волга" 5244009279 Нижегородская область
ООО "Уралбумага" 7405005401 Пермский край
ОАО "Сыктывкар Тисью Групп" 1121016110 Республика Коми
ООО "Современные технологии обработки древесины" 7840322535 Тверская область
ООО "Томлесдрев" 7017213271 Томская область
ООО "Лесресурс" 3808156861 Иркутская область
ОАО "Сясьский ЦБК" 4718011856 Ленинградская область
ЗАО Интернейшнл Пейпер 4704012472 Ленинградская область
ООО "СВИСС КРОНО" 4407006010 Костромская область
ООО "ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ ГАГАРИН" 6723019741 Смоленская область
ЗАО "Лесозавод 25" 2928001265 Архангельская область
ООО "ПП Гофрокомбинат" 5035040606 Московская область
АО "АРХБУМ" 2903003430 Архангельская область
ООО "Эссити" 4704031845 Москва
АО "Дальлеспром" 2700000070 Хабаровский край
АО "Кондопожский ЦБК" 1003018230 Республика Карелия
АО "Группа компаний "Вологодские лесопромышленники" 3525268892 Вологодская область
ООО "Жешартский ЛПК 1121022681 Республика Коми
АО "Красный якорь" 4343004720 Москва
ООО "Увадрев-Холдинг" 1831090774 Удмуртская Республика
Лёгкая промышленность
Критерии для лёгкой промышленности: Выручка - не менее 2 000 млн. руб.; Численность - не менее 200 чел.
АО "Верхневолжский кожевенный завод" 6913015706 Тверская область
ОАО хлопчатобумажный комбинат "Шуйские ситцы" 3706008060 Ивановская область
ООО "Гекса - нетканые материалы" 7714132189 Московская область
ЗАО МОФ "Парижская коммуна" 7705032967 Москва
АО "Компания "Фарадей" 7728135260 Москва
АО "Обувная фирма "Юничел" 7448008453 Челябинская область
АО "Восток-Сервис-Спецкомплект" 7722202993 Московская область
ООО "Промкомплектация" 7721624833 Московская область
АО "БТК ГРУПП" 7816043890 Санкт-Петербург
АО "Научно-производственное предприятие КлАСС" 7724032017 Москва
АО "Егорьевск-обувь" 5011017647 Московская область
АО "ХРОМ" 7601001724 Ярославская область
ООО "ТДЛ Текстиль" 3730010504 Ивановская область
ТД ГУМ (в части ООО "Мануфактуры Боско") 4027131618 Калужская область
ООО "ТВОЕ" 7706741162 Москва
ООО "Камышинский Текстиль" 3436017030 Волгоградская область
ООО "Авангард" 7826741774 Ленинградская область
ООО "Фабрика "ШАРМ" 6730061529 Смоленская область
АО "Комитекс" 1101300281 Республика Коми
АО "ФПГ Энергоконтракт" 7703268269 Москва
ООО "Обувь России" 5407249872 Москва
ООО "Чайковская текстильная компания" 5920015180 Пермский край
АО "ПНК имени С.М. Кирова" 7825666563 Санкт-Петербург
ОАО "Донецкая Мануфактура М" 6145004835 Ростовская область
АО "Русская кожа" 0602065848 Рязанская область
АО "Гамма ТД" 7722789813 Московская область
ОАО "Искож" 4348003456 Кировская область
ООО "Экотекс" 9721069911 Москва
ООО "МИРтекс" 3702644450 Ивановская область
ООО "Нордтекс" 5001069981 Московская область
Фармацевтическая промышленность
Критерии для фармацевтической промышленности: Выручка - не менее 1 000 млн. руб.; Численность - не менее 250 чел.
АО "Фармстандарт" группа компаний 0274110679 Московская область
ЗАО "БИОКАД" 5024048000 Санкт-Петербург
АО "Фармасинтез" группа компаний 3810023308 Иркутская область
НАО "Северная звезда" 7720185196 Москва
ЗАО "ФармФирма "Сотекс" группа компаний 7715240941 Московская область
ООО "ГЕРОФАРМ" 7826043970 Санкт-Петербург
АО "ФП "Оболенское" группа 5077009710 Московская область
ОАО "Синтез" 4501023743 Курганская область
АО "ВЕРТЕКС" 7810180435 Санкт-Петербург
ЗАО "Канонфарма продакшн" 5050026081 Московская область
АО "ГЕНЕРИУМ" 3321027747 Владимирская область
ООО "НТФФ "ПОЛИСАН" 7805023934 Санкт-Петербург
ООО "Гротекс" 7814459396 Санкт-Петербург
АО "Р-Фарм" группа компаний 7726311464 Москва
ФГУП "Московский эндокринный завод" 7722059711 Москва
ЗАО "ЭРКАФАРМ"* 7701047916 Москва
ПАО "Аптечная Сеть 36,6"* 7722266450 Москва
ООО "НЕО-ФАРМ"* 7732121736 Москва
ООО "Нанолек" 7701917006 Москва
АО "Активный компонент" 7817041279 Санкт-Петербург
ФГУП "Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток и предприятие по производству бактерийных препаратов" Федерального медико-биологического агентства 7807021918 Санкт-Петербург
*критичная товаропроводящая инфраструктура
Медицинская промышленность
Критерии для медицинской промышленности: Выручка - не менее 500 млн. руб.; Численность - не менее 100 чел.
АО "МТЛ" 3123469091 Белгородская область
АО "Рентгенпром" группа компаний АМИКО 5017031616 Московская область
ООО "С.П.ГЕЛПИК" 7728220318 Москва
АО "НИПК "ЭЛЕКТРОН" 7827012767 Ленинградская область
ООО "Компания "ЭЛТА" 7735514157 Москва
ООО "ХБК "НАВТЕКС" 3703047618 Ивановская область
ООО "Фирма "ТРИТОН-ЭЛЕКТРОНИКС" 6659005570 Свердловская область
ООО "НПФ ДНК-ТЕХНОЛОГИЯ" 7723396678 Москва
ФГУП "ЦИТО" 7713059338 Москва
Химическая промышленность
Критерии для химической промышленности: Выручка - не менее 5 000 млн. руб.; Численность - не менее 1000 чел.
АО "Кордиант" 7601001509 Ярославская область
АО "ГалоПолимер" 7703665192 Пермский край
ПАО "Фосагро" 7736216869 Москва
АО "Башкирская содовая компания" 0268008010 Республика Башкортостан
АО "Минудобрения" 3627000397 Воронежская область
ПАО "Тольяттиазот" 6320004728 Самарская область
АО "МХК "Еврохим" (а также все компании, входящие группу лиц) 7721230290 Москва
АО "ОХК "Уралхим" 7703647595 Москва
АО Фирма "Август" 5046001101 Московская область
Группа компаний "Титан" 5501100816 Омская область
КАО "Азот" 4205000908 Кемеровская область
ОАО "Щекиноазот" 7118004789 Тульская область
ООО "Никохим" 7701539121 Волгоградская область
ООО "Группа Полипластик" 5021013384 Москва
ПАО "Акрон" 5321029508 Новгородская область
ПАО "Куйбышевазот" 6320005915 Самарская область
ПАО "Нижнекамскшина" 1651000027 Республика Татарстан
ПАО "СИБУР Холдинг" 7727547261 Тюменская область
ПАО "Уралкалий" 5911029807 Пермский край
ПАО "Химпром" 2124009521 Республика Чувашия
АО "Нэфис Косметикс" 1653005126 Республика Татарстан
ОАО "Курскрезинотехника" 4632001454 Курская область
ПАО "Крымский содовый завод" 9106001900 Республика Крым
АО "Метафракс" 5913001268 Пермский край
АО "Щелково агрохим" 5050029646 Московская область
АО "СЗФК" 7704566652 Мурманская область
АО "Арнест" (Группа компаний Арнест) 2631006752 Ставропольский край
АО "Березниковский содовый завод" 5911013780 Пермский край
ООО "Атлантис-Пак" 6163026503 Ростовская область
ООО "Титановые Инвестиции" 7709956455 Москва
ООО "Континентал Калуга" 4027105304 Калужская область
ООО "МИШЛЕН Русская Компания по производству шин" 5073007462 Московская область
ООО "Нокиан Тайерс" 4703073810 Ленинградская область
ООО "Пирелли Тайр Руссия" 7704787370 Московская область
ГК "Полипласт" 7718814016 Москва
ПАО "Дорогобуж" 6704000505 Смоленская область
ПАО "Пигмент" 6829000074 Тамбовская область
АО Саянскхимпласт 3814007314 Иркутская область
АО "Апатит" 5103070023 Вологодская область
АО "РТ-Хикомпозит" 7734613934 Москва
АО "Русские краски" 7605015012 Ярославская область
АО "Волтайр-Пром" 3435900531 Волгоградская область
ООО "Нортек" 2222056512 Алтайский край
ПАО "Балаковорезинотехника" 6439010895 Саратовская область
АО "Полипласт" 7708186108 Москва
ООО "Юнилевер РУСЬ" 7705183476 Москва
ООО "Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская Компания" 7701639976 Москва
АО "Фаберлик" 5001026970 Москва
ООО "Хенкель Рус" 7702691545 Москва
АО "Пикалевская сода" 4715022874 Ленинградская область
Металлургия
Критерии для металлургии: Выручка - не менее 100 000 млн. руб.; Численность - не менее 3 500 чел.
ПАО "Корпорация ВСМПО-Ависма" 6607000556 Свердловская область
ПАО "Полюс" 7703389295 Москва
АО "Полиметалл УК" 7805296900 Санкт-Петербург
АО "Объединенная металлургическая компания" 7736030085 Москва
АО "Русская медная компания" 6670061296 Свердловская область
АО "Русский Алюминий" 7709329253 Москва
АО "ХК "Металлоинвест" 7705392230 Москва
ОАО "Евраз Холдинг" 7701225358 Москва
ООО "УК "Промышленно-металлургический холдинг" 0411075740 Москва
ПАО "ГМК "Норильский никель" 8401005730 Красноярский край
ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" (а также все компании, входящие в группу лиц) 7414003633 Челябинская область
ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" (а также все компании, входящие в группу лиц) 4823006703 Липецкая область
ПАО "Северсталь" 3528000597 Вологодская область
ПАО "Трубная металлургическая компания" 7710373095 Москва
ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" (а также все компании, входящие в группу лиц) 7449006730 Челябинская область
ООО "УК ЮГК" 7451258929 Челябинская область
АО "ЧЭМК" 7447010227 Челябинская область
ПАО "Мечел" 7703370008 Москва
АО "Металлургический завод "Электросталь" 7703389295 Москва
АО "ЭПМ-Менеджмент" 7805296900 Санкт-Петербург
ОАО "Каменск-Уральский металлургический завод" 6665002150 Москва
ПАО "Русполимет" 7705392230 Москва
Железнодорожное машиностроение
Критерии для железнодорожного машиностроения: Выручка - не менее 7 000 млн. руб.; Численность - не менее 1 750 чел.
АО "Трансмашхолдинг" 7723199790 Москва
АО "Группа Синара" 6658252583 Свердловская область
АО "Алтайвагон" 2208000010 Алтайский край
ПАО "НПК "ОВК" 7705522866 Москва
АО "РМ РЕЙЛ ХОЛДИНГ" 1327004816 Республика Мордовия
АО "Завод металлоконструкций" 6449008704 Саратовская область
ООО "ЛокоТех-Сервис" 7704758153 Москва
АО "Желдорреммаш" 7715729877 Москва
Группа компаний Рейл Сервис (ООО "Рейл Сервис") 9709024417 Москва
ООО "ПК Транспортные системы" 7733859741 Москва
Промышленность социально значимых товаров
Критерии для промышленности социально значимых товаров: Выручка - не менее 500 млн. руб.; Численность - не менее 50 чел.
АО "Гамма" 7718101230 Москва
ООО "Стеллар" 6165021405 Ростовская область
ООО "Коттон Клаб" 5001102766 Московская область
ОАО "Весна" 4346008642 Кировская область
ООО "Звезда" 5025025461 Московская область
ЗАО "СтепПазл" 7720249869 Московская область
ООО "Мир Хобби" 7708812210 Москва
ООО "Десятое королевство" 7713321088 Московская область
ООО "Тульская гармонь" 7105023801 Тульская область
ПАО "Октава" 7107033763 Тульская область
ООО "Азия Мьюзик Компани" 3808225635 Иркутская область
ООО "ФРП "Аккорд" 7810853680 Санкт-Петербург
ООО "Нева-Саунд" 7805091980 Санкт-Петербург
ГК "Исток-Аудио" 5052009892 Московская область
ГК "Белла" 7721504871 Московская область
ГК "Метиз" 5050088088 Московская область
ООО "ОТТО БОКК Мобилити" 6321264550 Самарская область
ГК "Орто-Космос" 5018014878 Московская область
ООО "Музыкант" 7705710235 Москва
ООО "Лютнер СПБ" 7806423607 Санкт-Петербург
ООО "Вега Групп" 7706776430 Москва
ООО "ФОРМАН Продактс" 7839327169 Санкт-Петербург
ООО "Контактор" 5017056040 Москва
ООО "Соболь" 4003011939 Калужская область
Группа компаний "Веломоторс" 5032278505 Московская область
ЗАО "ЗИСО" 2127332219 Республика Чувашия
ООО "Нордпласт" 7816465211 Санкт-Петербург
ФГУП "Московское протезно-ортопедическое предприятие" 7711027436 Москва
ООО "ПАПЕРСКОП РУС" 7705934806 Москва
ООО "М-ПЛАСТИКА" 7728169189 Московская область
ООО "ДЖИДИПРО" 7722746129 Москва
ООО "МИСТЕРИЯ" 7707133576 Москва
АО "Диапозон" 7705004543 Москва
ООО "ГВУРА" 6612028130 Свердловская область
АО "ИФЗ" 7811000276 Санкт-Петербург
ООО "ПРОМСИЗ" 4027052701 Калужская область
ООО "Пласт Тим" 7702305662 Смоленская область
ООО "Пластик репаблик" 5024084143 Московская область
ОАО "Воткинская промышленная компания" 1828011980 Удмуртская Республика
Промышленность обычных вооружений
Критерии для промышленности обычных вооружений: Выручка - не менее 1000 млн. руб.; Численность - не менее 250 чел.
АО "Концерн "Калашников" 1832090230 Удмуртская Республика
АО "НПО "Сплав" им. А.Н.Ганичева" 7105515987 Тульская область
ОАО "Завод им. В.А.Дегтярева" 3305004083 Владимирская область
АО "Арзамасский машиностроительный завод" 5243001767 Нижегородская область
АО "Концерн "Уралвагонзавод" 7706453206 Москва
ПАО "Курганмашзавод" 4501008142 Курганская область
ООО "Молот-Оружие" 4307012765 Кировская область
АО "НПО "Высокоточные комплексы" 7704721192 Москва
АО "Научно-производственное объединение "Курганприбор" 4501129676 Курганская область
АО "Ижевский механический завод" 1841030037 Удмуртская Республика
ПАО "Тульский оружейный завод" 7107003303 Тульская область
ПАО "Пермская научно-производственная приборостроительная компания" 5904000395 Пермский край
ПАО "Мотовилихинские заводы" 5906009273 Пермский край
АО "Тульский патронный завод" 7105008338 Тульская область
АО "Ульяновский патронный завод" 7328500127 Ульяновская область
Промышленность боеприпасов и спецхимии
Критерии для промышленности боеприпасов и спецхимии: Выручка - не менее 1000 млн. руб.; Численность - не менее 250 чел.
ФКП "Алексинский химический комбинат" 7111003056 Тульская область
ФКП "Казанский государственный казенный пороховой завод" 1656025681 Республика Татарстан
АО "НПК "Техмаш" 7743813961 Москва
ФГУП "Федеральный центр двойных технологий "Союз" 5027030450 Московская область
ФКП "Комбинат "Каменский" 6147025090 Ростовская область
ФКП "Пермский пороховой завод" 5908006119 Пермский край
ФКП "Анозит" 5452112527 Новосибирская область
АО "Спецхимия" 7724859431 Москва
ФКП "Завод имени Я.М.Свердлова" 5249002485 Нижегородская область
ФКП "Бийский олеумный завод" 2204001528 Алтайский край
Промышленность строительных материалов (изделий) и строительных конструкций
Критерии для промышленности строительных материалов и строительных конструкций: Выручка - не менее 3 000 млн. руб.; Численность - не менее 300 чел.
АО "Первая нерудная компания" 7708670326 Москва
ОАО "Ураласбест" 6603001252 Свердловская область
АО "Боровичский комбинат огнеупоров" 5320002951 Новгородская область
АО "БЭТ" 7708669867 Москва
АО "Евроцемент групп" 7708117908 Москва
АО "Салаватстекло" 0266004050 Республика Башкортостан
АО "Саратовстройстекло" 6453054397 Саратовская область
ООО "ТехноНИКОЛЬ-Строительные Системы" 7706019704 Москва
АО "ХК "Сибцем" 4205070630 Кемеровская область
ООО "Гардиан Стекло Сервисис" 6230072113 Рязанская область
ООО "КНАУФ Инсулейшн" 5045033365 Московская область
ООО "Пилкингтон Гласс" 5040054932 Московская область
ООО УК "РУСКОМПОЗИТ" 7727618120 Москва
ООО "Сен-Гобен Строительная продукция Рус" 5011020537 Московская область
ООО "Пеноплэкс СПБ" 7825133660 Санкт-Петербург
ООО "Холсим (Рус) Строительные Материалы" 5022050558 Московская область
ООО "Компания Металл Профиль" 7704792852 Москва
ООО "Группа СМИКОМ" 7705744234 Москва
ООО "Эй Джи Си Борский стекольный завод" 5246002261 Нижегородская область
ООО "Эй Джи Си Флэт Гласс Клин" 5020033028 Московская область
ООО "КРОСТ-Д" 7712101996 Москва
ООО "Самарский Стройфарфор" 6367006248 Самарская область
ООО "Роквул" 5012093506 Московская область
ООО "К-ФЛЕКС" 5017057156 Московская область
ООО "Керама Марацци" 5752070451 Орловская область
АО "РСК" 7802445776 Санкт-Петербург
АО Киембаевский ГОК "Оренбургские минералы" 5618000027 Оренбургская область
ООО "Управляющая компания "ВОЛМА" 3446031509 Волгоградская область
ООО "УК ЮНИТАЙЛ" 6155079685 Ростовская область
ООО "Бергауф Строительные Технологии" 6670045047 Свердловская область
ООО "Торговый дом керамики" 7703045470 Московская область
ПАО "Завод керамических изделий" 6664006956 Свердловская область
АО "Спасскцемент" 2510001238 Приморский край
ОАО "Группа "Магнезит" 7417011270 Челябинская область
ООО "Газметалпроект" 7705403361 Москва
АО "ЦНИИСМ" 5042003203 Московская область
АО "НПО Стеклопластик" 6670061296 Свердловская область
АО "Саратовский институт стекла" 7701225358 Москва
Производство изделий народных художественных промыслов
Критерии для производства изделий народных художественных промыслов: Выручка - не менее 70 млн. руб.; Численность - не менее 70 чел.
ОАО "Павловопосадская Платочная Мануфактура" 5035012944 Московская область
ГУП БХП "АГИДЕЛЬ" РБ 0273037056 Республика Башкортостан
ЗАО "АКСИНЬЯ" 6132000329 Ростовская область
ООО "Борисовская Керамика" 3123105707 Белгородская область
АО "Гжельский Фарфоровый Завод" 5040057595 Московская область
ООО "Гусевской Хрустальный Завод" 3304022210 Владимирская область
ПК "Дулевский Фарфор" 5073087612 Московская область
ООО "Дятьковский Хрустальный Завод Плюс" 3202506719 Брянская область
ОАО "Ёлочка" 5020002710 Московская область
ООО "Каслинский Завод Архитектурно-Художественного Литья" 7453102444 Челябинская область
ООО ПП "Кизляр" 0517009514 Республика Дагестан
ПАО "Павловский завод им. Кирова" 5252000382 Нижегородская область
ООО "ДО промыслы Вербилок" 5078008477 Московская область
ЗАО "Фабрика "Ростовская Финифть" 7609013908 Ростовская область
ЗАО "Северная Чернь" 3526011667 Вологодская область
ЗАО "Сувенир" 4349004854 Кировская область
ОАО "Торжокские золотошвеи" 6915000159 Тверская область
ПАО "Узор" 4719002999 Ленинградская область
АО "Хохломская роспись" 5228001113 Нижегородская область
ООО "Жостовская Фабрика" 5029081227 Московская область
ЗАО "Мстерский ювелир" 3312000795 Владимирская область
Розничная торговля
Критерии для розничной торговли: Оборот без НДС - не менее 22 млрд. руб.; Налоги - не менее 1,8 млрд. руб.
ООО "Корпоративный центр ИКС 5" 7728632689 Москва
АО "Тандер" 2310031475 Краснодарский край
АО "Торговая компания "Мегаполис" 5003052454 Московская область
ООО "Ашан" 7703270067 Московская область
ООО "Вайлдберриз" 7721546864 Московская область
ООО "ДНС ритейл" 2540167061 Приморский край
ООО "Икеа дом" 5047076050 Московская область
ООО "Интернет решения" 7704217370 Москва
ООО "Лента" 7814148471 Санкт-Петербург
ООО "Леруа Мерлен восток" 5029069967 Московская область
ООО "Метро кэш энд керри" 7704218694 Москва
ООО "О`кей" 7826087713 Москва
ООО "Спортмастер" 7728551528 Москва
ПАО "Детский мир" 7729355029 Москва
ПАО "Дикси групп" 5036045205 Московская область
ГК "М.Видео" 7707602010 Москва
ООО "Гиперглобус" 7743543761 Московская область
ООО "Городской супермаркет" 7705466989 Москва
ООО "Вкусвилл" 7734675810 Москва
ООО "СПАР Миддл Волга" 5258056945 Нижегородская область
ООО "Бэст Прайс" 5047085094 Московская область
ООО "КАРИ" 7702764909 Москва
ООО "Эйч энд Эм" 7705840940 Московская область
ООО "Адидас" 7714037390 Москва
ООО "СК Трейд" 7701599226 Московская область
ООО "Домашний Интерьер" 7709770002 Москва
ООО "Купишуз" 7705935687 Москва
ООО "Остин" 7728551510 Москва
ООО "Сеть Связной" (с "Связной логистика") 7714617793 Москва
ООО "Мэлон Фэшн груп" 7839326623 Санкт-Петербург
ОАО "Торговый дом ЦУМ" 7707073366 Москва
ООО "М фэшн" 5032277847 Московская область
Группа компаний "Рестор" (Inventive Retail Group) 7709678550 Москва
Inditex Group (АО "Зара СНГ и др.) 7707099460 Москва
ООО "Дом Одежды" (ГК "ЗЕНДЕН") 3302005748 Нижегородская область
ГК ТС "Монетка" 6674121179 Свердловская область
ООО "Альбион-2002" (ТС Бристоль) 5257056036 Нижегородская область
ООО "Трейд менеджмент" (ТС Lady & Gentleman) 7719433140 Москва
Мебельная промышленность
Критерии для мебельной промышленности: Выручка - не менее 2000 млн. руб.; Численность - не менее 200 чел.
ООО "Много мебели" 6432016023 Саратовская область
ООО "Король Диванов" 6432009756 Саратовская область
ООО ПК "Ангстрем" 3662128110 Воронежская область
ООО "Дятьковский ДОЗ" 3245007545 Брянская область
ЗАО "Первая мебельная фабрика" 7813054206 Санкт-Петербург
АО МК "Шатура" 5049007736 Московская область
ООО "Икеа индастри Тихвин" 4715011103 Ленинградская область
ООО "Икеа индастри Новгород" 5310011273 Новгородская область
ООО ТПК "Феликс" 7725285677 Москва
ООО "Мебельная фабрика Мария" 6455026772 Саратовская область
ООО "Орма групп" 7724353571 Москва
ООО "ЮниТрейд" 5050041072 Московская область
ООО "Риваль" 6215014413 Рязанская область
"Торговый дом "Аскона" 3305051742 Владимирская область
ООО "ДИЭМАЙ РУС" 3245513118 Москва
АО "Орматек" 7724890784 Москва
ООО "Алмаз" 6137006902 Ростовская область
ООО "Аскона-Век" 3305037917 Владимирская область

Минпромторг

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