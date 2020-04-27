Минпромторг расширил свой список до 519 системообразующих компаний по 25 отраслям
Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ расширил свой отраслевой список системообразующих компаний до 519 организаций по 25 отраслям, сообщила пресс-служба ведомства.
В министерстве отметили, что правительственная комиссия по повышению устойчивости развития российской экономики 24 апреля одобрила внесение еще 274 компаний в отраслевые перечни (17 апреля правкомиссия уже включила 246 организаций в список Минпромторга, скорректировав потом до 245).
Отраслевые критерии отнесения к системообразующим следующие:
- автомобильная промышленность - вошло 13 компаний (выручка от 20 млрд руб., численность от 1 тыс. человек)
- авиационная промышленность - 6 компаний (выручка от 10 млрд руб., численность от 1 тыс. человек)
- радиоэлектронная промышленность - 27 компаний (выручка от 5 млрд руб., численность от 1 тыс. человек)
- машиностроение для пищевой и перерабатывающей промышленности - 7 компаний (выручка от 1,3 млрд руб., численность от 250 человек)
- станкостроение - 10 компаний (выручка от 1,3 млрд руб., численность от 250 человек)
- нефтегазовое машиностроение - 28 компаний (выручка от 2 млрд руб., численность от 250 человек)
- судостроение - 9 компаний (выручка от 5 млрд руб., численность от 2 тыс. человек)
- сельскохозяйственное машиностроение - 6 компаний (выручка от 2 млрд руб., численность от 500 человек)
- специализированное машиностроение - 13 компаний (выручка от 3 млрд руб., численность от 1 тыс. человек)
- энергетическое машиностроение, электротехническая и кабельная промышленность - 30 компаний (выручка от 2 млрд руб., численность от 250 человек)
- тяжелое машиностроение - 14 компаний (выручка от 2 млрд руб., численность от 250 человек)
- лесопромышленный комплекс - 35 компаний (выручка от 5 млрд руб., численность от 500 человек)
- легкая промышленность - 30 компаний (выручка от 2 млрд руб., численность от 200 человек)
- фармацевтическая промышленность - 21 компания (выручка от 1 млрд руб., численность от 250 человек)
- медицинская промышленность - 9 компаний (выручка от 0,5 млрд руб., численность от 100 человек)
- химическая промышленность - 50 компаний (выручка от 5 млрд руб., численность от 1 тыс. человек)
- металлургия - 22 компании (выручка от 100 млрд руб., численность от 3,5 тыс. человек)
- железнодорожное машиностроение - 10 компаний (выручка от 7 млрд руб., численность от 1,75 тыс. человек)
- промышленность социально значимых товаров - 39 компаний (выручка от 0,5 млрд руб., численность от 50 человек),
- промышленность обычных вооружений - 15 компаний (выручка от 1 млрд руб., численность от 250 человек)
- промышленность боеприпасов и спецхимии - 10 компаний (выручка от 1 млрд руб., численность от 250 человек),
- промышленность строительных материалов (изделий) и строительных конструкций - 38 компаний (выручка от 3 млрд руб., численность от 300 человек)
- производство изделий народных художественных промыслов - 21 компания (выручка от 0,07 млрд руб., численность от 70 человек)
- розничная торговля - 38 компаний (выручка от 22 млрд руб., налоги от 1,8 млрд руб.)
- мебельная промышленность - 18 компаний (выручка от 2 млрд руб., численность от 200 человек).
Минэкономразвития в минувшую пятницу сообщало, что всего по всем министерствам отраслевые списки системообразующих предприятий на текущий момент включает более 1,1 тыс. организаций.
Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, возглавляющий правкомиссию по повышению устойчивости развития российской экономики (которая как раз одобряет включение предприятий в отраслевые перечни), пояснял, что работа будет вестись по "динамичным" отраслевым спискам (могут оперативно меняться), которые будут находиться в зоне ответственности профильных министерств.
Компании, попавшие в список, могут рассчитывать на льготные кредиты на пополнение оборотного капитала, их нельзя банкротить, государство следит за их финансово-экономическим состоянием. Но попадание в список не означает автоматической господдержки, говорил ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников.
Ниже следует таблица Минпромторга с вошедшими в перечень министерства системообразующими компаниями:
|Наименование
|ИНН
|Регион
|Автомобильная промышленность
|Критерии для автомобильной промышленности: Выручка - не менее 20 000 млн. руб.; Численность - не менее 1 000 чел.
|АО "АвтоВАЗ"
|6320002223
|Самарская область
|АО "Автомобильный завод "Урал"
|7415029289
|Челябинская область
|ЗАО "Рено Россия"
|7709259743
|Москва
|ООО "Фольксваген груп Рус"
|5042059767
|Москва
|ПАО "ГАЗ"
|5200000046
|Нижегородская область
|ПАО "КАМАЗ"
|1650032058
|Республика Татарстан
|ПАО "Соллерс"
|3528079131
|Москва
|ООО "ПСМА РУС"
|4027091179
|Калужская область
|ООО "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус"
|7801463902
|Санкт-Петербург
|ООО "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус"
|7842337791
|Москва
|ООО "Тойота Мотор"
|7710390358
|Москва
|ООО "Автотор Холдинг"
|5006010212
|Москва
|ФГУП "НАМИ"
|7711000924
|Москва
|Авиационная промышленность:
|Критерии для авиационной промышленности: Выручка - не менее 10 000 млн. руб.; Численность - не менее 1 000 чел.
|ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация"
|7708619320
|Москва
|АО "Вертолеты России"
|7731559044
|Москва
|АО "Объединенная двигателестроительная корпорация"
|7731644035
|Москва
|АО "Технодинамика"
|7719265496
|Москва
|АО "Уральский завод гражданской авиации"
|6664013640
|Свердловская область
|АО "Корпорация тактическое ракетное вооружение"
|5099000013
|Московская область
|Радиоэлектронная промышленность
|Критерии для радиоэлектронной промышленности: Выручка - не менее 5 000 млн. руб.; Численность - не менее 1 000 чел.
|АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"
|7731084175
|Москва
|АО "Концерн "Радиоэлектронные технологии"
|7703695246
|Москва
|АО "Российская электроника"
|7710277994
|Москва
|АО "Концерн радиостроения Вега"
|7730170167
|Москва
|АО "Концерн "Созвездие"
|3666127502
|Воронежская область
|АО "Системы управления"
|7728767728
|Москва
|АО "Концерн "Автоматика"
|7715906332
|Москва
|АО "РТИ"
|7713723559
|Москва
|АО "Швабе"
|7717671799
|Москва
|ООО "МСК БЛ ГРУПП"
|7717129674
|Москва
|ООО "Элемент"
|7730238552
|Москва
|АО "ПКК Миландр"
|7735040690
|Москва
|АО НПЦ "Элвис"
|7735582816
|Москва
|ЗАО НТЦ "Модуль"
|7714009178
|Москва
|АО "МЦСТ"
|7736053886
|Москва
|ООО "Км211"
|7735567818
|Москва
|АО "Зеленоградский нанотехнологический центр"
|7735570680
|Москва
|АО "ДИЗАЙН ЦЕНТР "СОЮЗ"
|7735143270
|Москва
|АО "НПП "Цифровые решения"
|7722471770
|Москва
|ООО НПП ИТЭЛМА
|7724685256
|Москва
|ООО "ПК Аквариус"
|7701256405
|Москва
|АО "НПФ "Микран"
|7017211757
|Томская область
|АО "Крафтвэй корпорэйшн ПЛС"
|5018037096
|Калужская область
|ООО "ДЕПО Электроникс"
|5024096727
|Московская область
|АО "БАЙКАЛ ЭЛЕКТРОНИКС"
|7707767484
|Москва
|ООО "Т8"
|7718698930
|Москва
|ООО "Предприятие "ЭЛТЕКС"
|5410108110
|Новосибирская область
|Машиностроение для пищевой и перерабатывающей промышленности
|Критерии для машиностроения для пищевой и перерабатывающей промышленности: Выручка - не менее 1 300 млн. руб.; Численность - не менее 250 чел.
|ООО "Фригогласс Евразия"
|5752019857
|Орловская область
|АО "Таурас-Феникс"
|7804144284
|Санкт-Петербург
|ООО "Воронежсельмаш"
|3664104210
|Воронежская область
|АО "Чувашторгтехника"
|2128002220
|Республика Чувашия
|ЗАО "ОПК"
|5033008854
|Московская область
|ООО "МК "Технэкс"
|6678049565
|Свердловская область
|ООО "Элементум"
|6027167054
|Псковская область
|Станкостроение
|Критерии для станкостроения: Выручка - не менее 1 300 млн. руб.; Численность - не менее 250 чел.
|ООО "Стан"
|7703712332
|Москва
|ПАО "Электромеханика"
|6914001400
|Тверская область
|АО "Завод "Фиолент"
|9102048745
|Республика Крым
|ОАО "НИТИ "Прогресс"
|1831020840
|Удмуртская Республика
|ООО "Вириал"
|7827000909
|Санкт-Петербург
|ОАО "Тяжпрессмаш"
|6229009163
|Рязанская область
|ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (ПАО ЧКПЗ)
|7449006184
|Челябинская область
|АО "КЗТС"
|6616000619
|Свердловская область
|АО "Победит"
|1501000010
|Республика Северная Осетия - Алания
|ООО "НПК Морсвязьавтоматика"
|7842327352
|Санкт-Петербург
|Нефтегазовое машиностроение
|Критерии для нефтегазового машиностроения: Выручка - не менее 2 000 млн. руб.; Численность - не менее 250 чел.
|АО "Новомет-Пермь"
|5904002096
|Пермский край
|ОАО "Волгограднефтемаш"
|3446003396
|Волгоградская область
|ООО "Уралмаш НГО Холдинг"
|7707727918
|Москва
|АО "Группа ГМС"
|7708678325
|Москва
|ПАО "Объединенные машиностроительные заводы"
|6663059899
|Москва
|ГК "Интегра"
|7725648850
|Москва
|ООО "Газпром бурение"
|5003026493
|Москва
|ООО "РУСГАЗБУРЕНИЕ"
|7704459330
|Москва
|АО "Руст-95"
|7728120384
|Санкт-Петербург
|ООО "Челябинский компрессорный завод"
|7452118226
|Челябинская область
|ООО "ВИЛО РУС"
|7702176142
|Москва
|ОАО "БОРХИММАШ"
|3604001059
|Воронежская область
|ООО "ЧелябинскСпецГражданстрой"
|7451211335
|Челябинская область
|ООО ФПК "Космос-Нефть-газ"
|3663019523
|Воронежская область
|ОАО "НПО "Тяжпромарматура"
|7717662787
|Москва
|ГК "ГАЗМАШПРОЕКТ"
|7725843681
|Санкт-Петербург
|ООО "Гусар"
|3304009593
|Владимирская область
|АО "РЭП ХОЛДИНГ"
|7806151791
|Санкт-Петербург
|АО "Атомэнергомаш"
|7706614573
|Москва
|АО "Акционерная компания "Корвет"
|4501006138
|Курганская область
|ООО "НПП "Буринтех"
|0272010012
|Республика Башкортостан
|ООО "Корпорация Уралтехнострой"
|0275022471
|Республика Башкортостан
|АО "Бецема"
|5024012580
|Московская область
|АО "Пензтяжпромарматура"
|5835014041
|Пензенская область
|АО "АК "Озна"
|0265004219
|Республика Башкортостан
|АО "Воткинский завод"
|1828020110
|Удмуртская Республика
|АО "Транснефть Нефтяные Насосы"
|7449026737
|Челябинская область
|АО "Конар"
|7451064592
|Челябинская область
|Судостроение
|Критерии для судостроения: Выручка - не менее 5 000 млн. руб.; Численность - не менее 2 000 чел.
|АО "ОСК"
|7838395215
|Санкт-Петербург
|АО "СК "Ак Барс"
|1648040380
|Республика Татарстан
|АО "Концерн "Моринформсистема-Агат"
|7720544208
|Москва
|АО "Концерн "Океанприбор"
|7813341546
|Санкт-Петербург
|АО "Концерн "НПО "Аврора"
|7802463197
|Санкт-Петербург
|АО "Концерн "ЦНИИ "Электроприбор"
|7813438763
|Санкт-Петербург
|АО "ЦТСС"
|7805482938
|Санкт-Петербург
|ФГУП "Крыловский ГНЦ"
|7810213747
|Санкт-Петербург
|АО "Дальневосточный центр судостроения и судоремонта"
|2536196045
|Приморский край
|Сельскохозяйственное машиностроение
|Критерии для сельскохозяйственного машиностроения: Выручка - не менее 2 000 млн. руб.; Численность - не менее 500 чел.
|ООО "Комбайновый завод "Ростсельмаш"
|6166048181
|Ростовская область
|АО "Петербургский тракторный завод"
|7805059867
|Санкт-Петербург
|ООО "КЛААС"
|2312104023
|Краснодарский край
|АО "Клевер"
|6166094050
|Ростовская область
|АО "Евротехника"
|6317033655
|Самарская область
|ЗАО "Рубцовский завод запасных частей"
|2209024455
|Алтайский край
|Специализированное машиностроение
|Критерии для специализированного машиностроения: Выручка - не менее 3 000 млн. руб.; Численность - не менее 1 000 чел.
|АО "ЕПК"
|7722242530
|Москва
|ООО "Машиностроительно-индустриальная группа "Концерн "Тракторные заводы"
|2130181337
|Республика Чувашия
|ООО "ОМГ" (Объединенная машиностроительная группа)
|7722469161
|Москва
|АО "ГАКЗ"
|4403000875
|Костромская область
|АО "КАЗ"
|3203000428
|Брянская область
|ООО "ИМЗ Автокран"
|9717043156
|Ивановская область
|АО ПО "ЕЛАЗ"
|1646016818
|Республика Татарстан
|ООО "ЧТЗ-Уралтрак"
|7452027843
|Челябинская область
|ООО "Жуковский веломотозавод"
|3245515926
|Брянская область
|ООО "ДСТ-Урал"
|7453251929
|Челябинская область
|ООО МЗ "Тонар"
|5034016022
|Московская область
|ОАО "ЧМЗ"
|7449000721
|Челябинская область
|ЗАО "Чебоксарское предприятие "Сеспель"
|4403000875
|Костромская область
|Энергетическое машиностроение, электротехническая и кабельная промышленность
|Критерии для энергетического машиностроения, электротехнической и кабельной промышленности: Выручка - не менее 2 000 млн. руб.; Численность - не менее 250 чел.
|ПАО "Силовые машины - ЗТЛ ЛМЗ электросила энергомашэкспорт"
|7702080289
|Санкт-Петербург
|АО "ГК "Электрощит" - ТМ Самара"
|6313009980
|Самарская область
|ООО "Русэлпром"
|7701536427
|Москва
|ООО "Хевел"
|2124030957
|Республика Чувашия
|ЗАО "Завод электротехнического оборудования" (ЗАО "ЗЭТО")
|6025017624
|Псковская область
|Акционерное общество "Уральский турбинный завод" (АО "УТЗ")
|6673100680
|Свердловская область
|АО НПК "ЭЛАРА" им. Г.А. Ильенко
|2129017646
|Республика Чувашия
|ООО Камский кабель
|5904184047
|Пермский край
|ООО "Тольяттинский Трансформатор"
|6323072765
|Самарская область
|АО "РОССКАТ"
|6377000767
|Самарская область
|ООО Лысьвенский завод тяжелого электрического машиностроения "Привод"
|5918838116
|Пермский край
|АО "Курский электроаппаратный завод"
|4629003691
|Курская область
|АО "Группа "СВЭЛ"
|6674330951
|Свердловская область
|АО "АКОМ"
|6345011371
|Самарская область
|ООО "ИСТОК+"
|4632161433
|Курская область
|ЗАО "Москабельмет"
|7722015841
|Москва
|ООО "Производственная компания "Севкабель"
|7801549243
|Санкт-Петербург
|АО "Подольский машиностроительный завод" (АО "ЗиО")
|5036011735
|Московская область
|ООО "Холдинг Кабельный Альянс"
|6658388288
|Свердловская область
|АО "Чебоксарский электроаппаратный завод" (АО "ЧЭАЗ")
|2128000600
|Чувашская Республика - Чувашия
|АО "Управляющая компания "Ункомтех"
|7706617020
|Москва
|ООО "НПО "Эталон"
|5906078439
|Пермский край
|ООО "Группа Компаний Тэл"
|7714417434
|Москва
|ПАО НПО "ЭЛСИБ"
|5403102702
|Новосибирская область
|ООО "ССТинвест"
|5029224362
|Московская область
|АО высоковольтного оборудования "Электроаппарат"
|7801032688
|Санкт-Петербург
|ООО "Кабельный завод "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ"
|7743920794
|Москва
|ООО "Инкаб"
|5904199692
|Пермский край
|АО Самарская кабельная компания
|6318101450
|Самарская область
|ОАО ТКЗ "Красный котельщик"
|6154023009
|Ростовская область
|Тяжёлое машиностроение
|Критерии для тяжёлого машиностроения: Выручка - не менее 2 000 млн. руб.; Численность - не менее 250 чел.
|АО "Тяжмаш"
|6325000660
|Самарская область
|ООО "Веза"
|7720040225
|Московская область
|ООО УК "УЗТМ-КАРТЭКС"
|7727298791
|Москва
|ОАО "Щербинский лифтостроительный завод"
|5051000880
|Москва
|ОАО "Электростальский завод тяжелого машиностроения"
|5053000564
|Московская область
|ЗАО "СММ"
|7826136294
|Санкт-Петербург
|ГК "Уралэлектротяжмаш" (ГК "УЭТМ")
|6673197337
|Свердловская область
|ЗАО "Кушвинский завод прокатных валков"
|6620007663
|Свердловская область
|АО "Копейский машиностроительный завод"
|7411005872
|Челябинская область
|ПАО "Карачаровский механический завод"
|7721024057
|Москва
|ООО УК "Рудгормаш"
|3663051326
|Воронежская область
|ЗАО "Омутнинский металлургический завод"
|4322000130
|Кировская область
|АО "НПО "РИВС"
|7801192307
|Санкт-Петербург
|АО "Воздухотехника"
|7729036880
|Москва
|Лесопромышленный комплекс
|Критерии для лесопромышленного комплекса: Выручка - не менее 5 000 млн. руб.; Численность - не менее 500 чел.
|АО "Группа "ИЛИМ"
|7840346335
|Ленинградская область
|АО "Монди сыктывкарский ЛПК"
|1121003135
|Республика Коми
|АО "Готэк"
|4633000037
|Курская область
|ООО "Группа компаний "Сегежа"
|7703803710
|Республика Карелия
|ОАО "Архангельский ЦБК"
|2903000446
|Архангельская область
|ООО "Свеза"
|5024154489
|Московская область
|ООО ПКП "Титан"
|2901008961
|Архангельская область
|ООО "СФТ Групп"
|7704334669
|Москва
|ООО Кроношпан"
|5011021227
|Московская область
|АО "Череповецкий ФМК"
|3528006408
|Вологодская область
|ОАО "Селенгинский ЦКК"
|0309000133
|Республика Бурятия
|ООО "Группа компаний УЛК"
|2922008546
|Архангельская область
|АО "Соликамскбумпром"
|5919470121
|Пермский край
|ЗАО "НП НЧ КБК им. С.П. Титова"
|1650017638
|Республика Татарстан Татарстан
|ООО "УК "ОБФ"
|4027067176
|Москва
|АО "Волга"
|5244009279
|Нижегородская область
|ООО "Уралбумага"
|7405005401
|Пермский край
|ОАО "Сыктывкар Тисью Групп"
|1121016110
|Республика Коми
|ООО "Современные технологии обработки древесины"
|7840322535
|Тверская область
|ООО "Томлесдрев"
|7017213271
|Томская область
|ООО "Лесресурс"
|3808156861
|Иркутская область
|ОАО "Сясьский ЦБК"
|4718011856
|Ленинградская область
|ЗАО Интернейшнл Пейпер
|4704012472
|Ленинградская область
|ООО "СВИСС КРОНО"
|4407006010
|Костромская область
|ООО "ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ ГАГАРИН"
|6723019741
|Смоленская область
|ЗАО "Лесозавод 25"
|2928001265
|Архангельская область
|ООО "ПП Гофрокомбинат"
|5035040606
|Московская область
|АО "АРХБУМ"
|2903003430
|Архангельская область
|ООО "Эссити"
|4704031845
|Москва
|АО "Дальлеспром"
|2700000070
|Хабаровский край
|АО "Кондопожский ЦБК"
|1003018230
|Республика Карелия
|АО "Группа компаний "Вологодские лесопромышленники"
|3525268892
|Вологодская область
|ООО "Жешартский ЛПК
|1121022681
|Республика Коми
|АО "Красный якорь"
|4343004720
|Москва
|ООО "Увадрев-Холдинг"
|1831090774
|Удмуртская Республика
|Лёгкая промышленность
|Критерии для лёгкой промышленности: Выручка - не менее 2 000 млн. руб.; Численность - не менее 200 чел.
|АО "Верхневолжский кожевенный завод"
|6913015706
|Тверская область
|ОАО хлопчатобумажный комбинат "Шуйские ситцы"
|3706008060
|Ивановская область
|ООО "Гекса - нетканые материалы"
|7714132189
|Московская область
|ЗАО МОФ "Парижская коммуна"
|7705032967
|Москва
|АО "Компания "Фарадей"
|7728135260
|Москва
|АО "Обувная фирма "Юничел"
|7448008453
|Челябинская область
|АО "Восток-Сервис-Спецкомплект"
|7722202993
|Московская область
|ООО "Промкомплектация"
|7721624833
|Московская область
|АО "БТК ГРУПП"
|7816043890
|Санкт-Петербург
|АО "Научно-производственное предприятие КлАСС"
|7724032017
|Москва
|АО "Егорьевск-обувь"
|5011017647
|Московская область
|АО "ХРОМ"
|7601001724
|Ярославская область
|ООО "ТДЛ Текстиль"
|3730010504
|Ивановская область
|ТД ГУМ (в части ООО "Мануфактуры Боско")
|4027131618
|Калужская область
|ООО "ТВОЕ"
|7706741162
|Москва
|ООО "Камышинский Текстиль"
|3436017030
|Волгоградская область
|ООО "Авангард"
|7826741774
|Ленинградская область
|ООО "Фабрика "ШАРМ"
|6730061529
|Смоленская область
|АО "Комитекс"
|1101300281
|Республика Коми
|АО "ФПГ Энергоконтракт"
|7703268269
|Москва
|ООО "Обувь России"
|5407249872
|Москва
|ООО "Чайковская текстильная компания"
|5920015180
|Пермский край
|АО "ПНК имени С.М. Кирова"
|7825666563
|Санкт-Петербург
|ОАО "Донецкая Мануфактура М"
|6145004835
|Ростовская область
|АО "Русская кожа"
|0602065848
|Рязанская область
|АО "Гамма ТД"
|7722789813
|Московская область
|ОАО "Искож"
|4348003456
|Кировская область
|ООО "Экотекс"
|9721069911
|Москва
|ООО "МИРтекс"
|3702644450
|Ивановская область
|ООО "Нордтекс"
|5001069981
|Московская область
|Фармацевтическая промышленность
|Критерии для фармацевтической промышленности: Выручка - не менее 1 000 млн. руб.; Численность - не менее 250 чел.
|АО "Фармстандарт" группа компаний
|0274110679
|Московская область
|ЗАО "БИОКАД"
|5024048000
|Санкт-Петербург
|АО "Фармасинтез" группа компаний
|3810023308
|Иркутская область
|НАО "Северная звезда"
|7720185196
|Москва
|ЗАО "ФармФирма "Сотекс" группа компаний
|7715240941
|Московская область
|ООО "ГЕРОФАРМ"
|7826043970
|Санкт-Петербург
|АО "ФП "Оболенское" группа
|5077009710
|Московская область
|ОАО "Синтез"
|4501023743
|Курганская область
|АО "ВЕРТЕКС"
|7810180435
|Санкт-Петербург
|ЗАО "Канонфарма продакшн"
|5050026081
|Московская область
|АО "ГЕНЕРИУМ"
|3321027747
|Владимирская область
|ООО "НТФФ "ПОЛИСАН"
|7805023934
|Санкт-Петербург
|ООО "Гротекс"
|7814459396
|Санкт-Петербург
|АО "Р-Фарм" группа компаний
|7726311464
|Москва
|ФГУП "Московский эндокринный завод"
|7722059711
|Москва
|ЗАО "ЭРКАФАРМ"*
|7701047916
|Москва
|ПАО "Аптечная Сеть 36,6"*
|7722266450
|Москва
|ООО "НЕО-ФАРМ"*
|7732121736
|Москва
|ООО "Нанолек"
|7701917006
|Москва
|АО "Активный компонент"
|7817041279
|Санкт-Петербург
|ФГУП "Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток и предприятие по производству бактерийных препаратов" Федерального медико-биологического агентства
|7807021918
|Санкт-Петербург
|*критичная товаропроводящая инфраструктура
|Медицинская промышленность
|Критерии для медицинской промышленности: Выручка - не менее 500 млн. руб.; Численность - не менее 100 чел.
|АО "МТЛ"
|3123469091
|Белгородская область
|АО "Рентгенпром" группа компаний АМИКО
|5017031616
|Московская область
|ООО "С.П.ГЕЛПИК"
|7728220318
|Москва
|АО "НИПК "ЭЛЕКТРОН"
|7827012767
|Ленинградская область
|ООО "Компания "ЭЛТА"
|7735514157
|Москва
|ООО "ХБК "НАВТЕКС"
|3703047618
|Ивановская область
|ООО "Фирма "ТРИТОН-ЭЛЕКТРОНИКС"
|6659005570
|Свердловская область
|ООО "НПФ ДНК-ТЕХНОЛОГИЯ"
|7723396678
|Москва
|ФГУП "ЦИТО"
|7713059338
|Москва
|Химическая промышленность
|Критерии для химической промышленности: Выручка - не менее 5 000 млн. руб.; Численность - не менее 1000 чел.
|АО "Кордиант"
|7601001509
|Ярославская область
|АО "ГалоПолимер"
|7703665192
|Пермский край
|ПАО "Фосагро"
|7736216869
|Москва
|АО "Башкирская содовая компания"
|0268008010
|Республика Башкортостан
|АО "Минудобрения"
|3627000397
|Воронежская область
|ПАО "Тольяттиазот"
|6320004728
|Самарская область
|АО "МХК "Еврохим" (а также все компании, входящие группу лиц)
|7721230290
|Москва
|АО "ОХК "Уралхим"
|7703647595
|Москва
|АО Фирма "Август"
|5046001101
|Московская область
|Группа компаний "Титан"
|5501100816
|Омская область
|КАО "Азот"
|4205000908
|Кемеровская область
|ОАО "Щекиноазот"
|7118004789
|Тульская область
|ООО "Никохим"
|7701539121
|Волгоградская область
|ООО "Группа Полипластик"
|5021013384
|Москва
|ПАО "Акрон"
|5321029508
|Новгородская область
|ПАО "Куйбышевазот"
|6320005915
|Самарская область
|ПАО "Нижнекамскшина"
|1651000027
|Республика Татарстан
|ПАО "СИБУР Холдинг"
|7727547261
|Тюменская область
|ПАО "Уралкалий"
|5911029807
|Пермский край
|ПАО "Химпром"
|2124009521
|Республика Чувашия
|АО "Нэфис Косметикс"
|1653005126
|Республика Татарстан
|ОАО "Курскрезинотехника"
|4632001454
|Курская область
|ПАО "Крымский содовый завод"
|9106001900
|Республика Крым
|АО "Метафракс"
|5913001268
|Пермский край
|АО "Щелково агрохим"
|5050029646
|Московская область
|АО "СЗФК"
|7704566652
|Мурманская область
|АО "Арнест" (Группа компаний Арнест)
|2631006752
|Ставропольский край
|АО "Березниковский содовый завод"
|5911013780
|Пермский край
|ООО "Атлантис-Пак"
|6163026503
|Ростовская область
|ООО "Титановые Инвестиции"
|7709956455
|Москва
|ООО "Континентал Калуга"
|4027105304
|Калужская область
|ООО "МИШЛЕН Русская Компания по производству шин"
|5073007462
|Московская область
|ООО "Нокиан Тайерс"
|4703073810
|Ленинградская область
|ООО "Пирелли Тайр Руссия"
|7704787370
|Московская область
|ГК "Полипласт"
|7718814016
|Москва
|ПАО "Дорогобуж"
|6704000505
|Смоленская область
|ПАО "Пигмент"
|6829000074
|Тамбовская область
|АО Саянскхимпласт
|3814007314
|Иркутская область
|АО "Апатит"
|5103070023
|Вологодская область
|АО "РТ-Хикомпозит"
|7734613934
|Москва
|АО "Русские краски"
|7605015012
|Ярославская область
|АО "Волтайр-Пром"
|3435900531
|Волгоградская область
|ООО "Нортек"
|2222056512
|Алтайский край
|ПАО "Балаковорезинотехника"
|6439010895
|Саратовская область
|АО "Полипласт"
|7708186108
|Москва
|ООО "Юнилевер РУСЬ"
|7705183476
|Москва
|ООО "Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская Компания"
|7701639976
|Москва
|АО "Фаберлик"
|5001026970
|Москва
|ООО "Хенкель Рус"
|7702691545
|Москва
|АО "Пикалевская сода"
|4715022874
|Ленинградская область
|Металлургия
|Критерии для металлургии: Выручка - не менее 100 000 млн. руб.; Численность - не менее 3 500 чел.
|ПАО "Корпорация ВСМПО-Ависма"
|6607000556
|Свердловская область
|ПАО "Полюс"
|7703389295
|Москва
|АО "Полиметалл УК"
|7805296900
|Санкт-Петербург
|АО "Объединенная металлургическая компания"
|7736030085
|Москва
|АО "Русская медная компания"
|6670061296
|Свердловская область
|АО "Русский Алюминий"
|7709329253
|Москва
|АО "ХК "Металлоинвест"
|7705392230
|Москва
|ОАО "Евраз Холдинг"
|7701225358
|Москва
|ООО "УК "Промышленно-металлургический холдинг"
|0411075740
|Москва
|ПАО "ГМК "Норильский никель"
|8401005730
|Красноярский край
|ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" (а также все компании, входящие в группу лиц)
|7414003633
|Челябинская область
|ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" (а также все компании, входящие в группу лиц)
|4823006703
|Липецкая область
|ПАО "Северсталь"
|3528000597
|Вологодская область
|ПАО "Трубная металлургическая компания"
|7710373095
|Москва
|ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" (а также все компании, входящие в группу лиц)
|7449006730
|Челябинская область
|ООО "УК ЮГК"
|7451258929
|Челябинская область
|АО "ЧЭМК"
|7447010227
|Челябинская область
|ПАО "Мечел"
|7703370008
|Москва
|АО "Металлургический завод "Электросталь"
|7703389295
|Москва
|АО "ЭПМ-Менеджмент"
|7805296900
|Санкт-Петербург
|ОАО "Каменск-Уральский металлургический завод"
|6665002150
|Москва
|ПАО "Русполимет"
|7705392230
|Москва
|Железнодорожное машиностроение
|Критерии для железнодорожного машиностроения: Выручка - не менее 7 000 млн. руб.; Численность - не менее 1 750 чел.
|АО "Трансмашхолдинг"
|7723199790
|Москва
|АО "Группа Синара"
|6658252583
|Свердловская область
|АО "Алтайвагон"
|2208000010
|Алтайский край
|ПАО "НПК "ОВК"
|7705522866
|Москва
|АО "РМ РЕЙЛ ХОЛДИНГ"
|1327004816
|Республика Мордовия
|АО "Завод металлоконструкций"
|6449008704
|Саратовская область
|ООО "ЛокоТех-Сервис"
|7704758153
|Москва
|АО "Желдорреммаш"
|7715729877
|Москва
|Группа компаний Рейл Сервис (ООО "Рейл Сервис")
|9709024417
|Москва
|ООО "ПК Транспортные системы"
|7733859741
|Москва
|Промышленность социально значимых товаров
|Критерии для промышленности социально значимых товаров: Выручка - не менее 500 млн. руб.; Численность - не менее 50 чел.
|АО "Гамма"
|7718101230
|Москва
|ООО "Стеллар"
|6165021405
|Ростовская область
|ООО "Коттон Клаб"
|5001102766
|Московская область
|ОАО "Весна"
|4346008642
|Кировская область
|ООО "Звезда"
|5025025461
|Московская область
|ЗАО "СтепПазл"
|7720249869
|Московская область
|ООО "Мир Хобби"
|7708812210
|Москва
|ООО "Десятое королевство"
|7713321088
|Московская область
|ООО "Тульская гармонь"
|7105023801
|Тульская область
|ПАО "Октава"
|7107033763
|Тульская область
|ООО "Азия Мьюзик Компани"
|3808225635
|Иркутская область
|ООО "ФРП "Аккорд"
|7810853680
|Санкт-Петербург
|ООО "Нева-Саунд"
|7805091980
|Санкт-Петербург
|ГК "Исток-Аудио"
|5052009892
|Московская область
|ГК "Белла"
|7721504871
|Московская область
|ГК "Метиз"
|5050088088
|Московская область
|ООО "ОТТО БОКК Мобилити"
|6321264550
|Самарская область
|ГК "Орто-Космос"
|5018014878
|Московская область
|ООО "Музыкант"
|7705710235
|Москва
|ООО "Лютнер СПБ"
|7806423607
|Санкт-Петербург
|ООО "Вега Групп"
|7706776430
|Москва
|ООО "ФОРМАН Продактс"
|7839327169
|Санкт-Петербург
|ООО "Контактор"
|5017056040
|Москва
|ООО "Соболь"
|4003011939
|Калужская область
|Группа компаний "Веломоторс"
|5032278505
|Московская область
|ЗАО "ЗИСО"
|2127332219
|Республика Чувашия
|ООО "Нордпласт"
|7816465211
|Санкт-Петербург
|ФГУП "Московское протезно-ортопедическое предприятие"
|7711027436
|Москва
|ООО "ПАПЕРСКОП РУС"
|7705934806
|Москва
|ООО "М-ПЛАСТИКА"
|7728169189
|Московская область
|ООО "ДЖИДИПРО"
|7722746129
|Москва
|ООО "МИСТЕРИЯ"
|7707133576
|Москва
|АО "Диапозон"
|7705004543
|Москва
|ООО "ГВУРА"
|6612028130
|Свердловская область
|АО "ИФЗ"
|7811000276
|Санкт-Петербург
|ООО "ПРОМСИЗ"
|4027052701
|Калужская область
|ООО "Пласт Тим"
|7702305662
|Смоленская область
|ООО "Пластик репаблик"
|5024084143
|Московская область
|ОАО "Воткинская промышленная компания"
|1828011980
|Удмуртская Республика
|Промышленность обычных вооружений
|Критерии для промышленности обычных вооружений: Выручка - не менее 1000 млн. руб.; Численность - не менее 250 чел.
|АО "Концерн "Калашников"
|1832090230
|Удмуртская Республика
|АО "НПО "Сплав" им. А.Н.Ганичева"
|7105515987
|Тульская область
|ОАО "Завод им. В.А.Дегтярева"
|3305004083
|Владимирская область
|АО "Арзамасский машиностроительный завод"
|5243001767
|Нижегородская область
|АО "Концерн "Уралвагонзавод"
|7706453206
|Москва
|ПАО "Курганмашзавод"
|4501008142
|Курганская область
|ООО "Молот-Оружие"
|4307012765
|Кировская область
|АО "НПО "Высокоточные комплексы"
|7704721192
|Москва
|АО "Научно-производственное объединение "Курганприбор"
|4501129676
|Курганская область
|АО "Ижевский механический завод"
|1841030037
|Удмуртская Республика
|ПАО "Тульский оружейный завод"
|7107003303
|Тульская область
|ПАО "Пермская научно-производственная приборостроительная компания"
|5904000395
|Пермский край
|ПАО "Мотовилихинские заводы"
|5906009273
|Пермский край
|АО "Тульский патронный завод"
|7105008338
|Тульская область
|АО "Ульяновский патронный завод"
|7328500127
|Ульяновская область
|Промышленность боеприпасов и спецхимии
|Критерии для промышленности боеприпасов и спецхимии: Выручка - не менее 1000 млн. руб.; Численность - не менее 250 чел.
|ФКП "Алексинский химический комбинат"
|7111003056
|Тульская область
|ФКП "Казанский государственный казенный пороховой завод"
|1656025681
|Республика Татарстан
|АО "НПК "Техмаш"
|7743813961
|Москва
|ФГУП "Федеральный центр двойных технологий "Союз"
|5027030450
|Московская область
|ФКП "Комбинат "Каменский"
|6147025090
|Ростовская область
|ФКП "Пермский пороховой завод"
|5908006119
|Пермский край
|ФКП "Анозит"
|5452112527
|Новосибирская область
|АО "Спецхимия"
|7724859431
|Москва
|ФКП "Завод имени Я.М.Свердлова"
|5249002485
|Нижегородская область
|ФКП "Бийский олеумный завод"
|2204001528
|Алтайский край
|Промышленность строительных материалов (изделий) и строительных конструкций
|Критерии для промышленности строительных материалов и строительных конструкций: Выручка - не менее 3 000 млн. руб.; Численность - не менее 300 чел.
|АО "Первая нерудная компания"
|7708670326
|Москва
|ОАО "Ураласбест"
|6603001252
|Свердловская область
|АО "Боровичский комбинат огнеупоров"
|5320002951
|Новгородская область
|АО "БЭТ"
|7708669867
|Москва
|АО "Евроцемент групп"
|7708117908
|Москва
|АО "Салаватстекло"
|0266004050
|Республика Башкортостан
|АО "Саратовстройстекло"
|6453054397
|Саратовская область
|ООО "ТехноНИКОЛЬ-Строительные Системы"
|7706019704
|Москва
|АО "ХК "Сибцем"
|4205070630
|Кемеровская область
|ООО "Гардиан Стекло Сервисис"
|6230072113
|Рязанская область
|ООО "КНАУФ Инсулейшн"
|5045033365
|Московская область
|ООО "Пилкингтон Гласс"
|5040054932
|Московская область
|ООО УК "РУСКОМПОЗИТ"
|7727618120
|Москва
|ООО "Сен-Гобен Строительная продукция Рус"
|5011020537
|Московская область
|ООО "Пеноплэкс СПБ"
|7825133660
|Санкт-Петербург
|ООО "Холсим (Рус) Строительные Материалы"
|5022050558
|Московская область
|ООО "Компания Металл Профиль"
|7704792852
|Москва
|ООО "Группа СМИКОМ"
|7705744234
|Москва
|ООО "Эй Джи Си Борский стекольный завод"
|5246002261
|Нижегородская область
|ООО "Эй Джи Си Флэт Гласс Клин"
|5020033028
|Московская область
|ООО "КРОСТ-Д"
|7712101996
|Москва
|ООО "Самарский Стройфарфор"
|6367006248
|Самарская область
|ООО "Роквул"
|5012093506
|Московская область
|ООО "К-ФЛЕКС"
|5017057156
|Московская область
|ООО "Керама Марацци"
|5752070451
|Орловская область
|АО "РСК"
|7802445776
|Санкт-Петербург
|АО Киембаевский ГОК "Оренбургские минералы"
|5618000027
|Оренбургская область
|ООО "Управляющая компания "ВОЛМА"
|3446031509
|Волгоградская область
|ООО "УК ЮНИТАЙЛ"
|6155079685
|Ростовская область
|ООО "Бергауф Строительные Технологии"
|6670045047
|Свердловская область
|ООО "Торговый дом керамики"
|7703045470
|Московская область
|ПАО "Завод керамических изделий"
|6664006956
|Свердловская область
|АО "Спасскцемент"
|2510001238
|Приморский край
|ОАО "Группа "Магнезит"
|7417011270
|Челябинская область
|ООО "Газметалпроект"
|7705403361
|Москва
|АО "ЦНИИСМ"
|5042003203
|Московская область
|АО "НПО Стеклопластик"
|6670061296
|Свердловская область
|АО "Саратовский институт стекла"
|7701225358
|Москва
|Производство изделий народных художественных промыслов
|Критерии для производства изделий народных художественных промыслов: Выручка - не менее 70 млн. руб.; Численность - не менее 70 чел.
|ОАО "Павловопосадская Платочная Мануфактура"
|5035012944
|Московская область
|ГУП БХП "АГИДЕЛЬ" РБ
|0273037056
|Республика Башкортостан
|ЗАО "АКСИНЬЯ"
|6132000329
|Ростовская область
|ООО "Борисовская Керамика"
|3123105707
|Белгородская область
|АО "Гжельский Фарфоровый Завод"
|5040057595
|Московская область
|ООО "Гусевской Хрустальный Завод"
|3304022210
|Владимирская область
|ПК "Дулевский Фарфор"
|5073087612
|Московская область
|ООО "Дятьковский Хрустальный Завод Плюс"
|3202506719
|Брянская область
|ОАО "Ёлочка"
|5020002710
|Московская область
|ООО "Каслинский Завод Архитектурно-Художественного Литья"
|7453102444
|Челябинская область
|ООО ПП "Кизляр"
|0517009514
|Республика Дагестан
|ПАО "Павловский завод им. Кирова"
|5252000382
|Нижегородская область
|ООО "ДО промыслы Вербилок"
|5078008477
|Московская область
|ЗАО "Фабрика "Ростовская Финифть"
|7609013908
|Ростовская область
|ЗАО "Северная Чернь"
|3526011667
|Вологодская область
|ЗАО "Сувенир"
|4349004854
|Кировская область
|ОАО "Торжокские золотошвеи"
|6915000159
|Тверская область
|ПАО "Узор"
|4719002999
|Ленинградская область
|АО "Хохломская роспись"
|5228001113
|Нижегородская область
|ООО "Жостовская Фабрика"
|5029081227
|Московская область
|ЗАО "Мстерский ювелир"
|3312000795
|Владимирская область
|Розничная торговля
|Критерии для розничной торговли: Оборот без НДС - не менее 22 млрд. руб.; Налоги - не менее 1,8 млрд. руб.
|ООО "Корпоративный центр ИКС 5"
|7728632689
|Москва
|АО "Тандер"
|2310031475
|Краснодарский край
|АО "Торговая компания "Мегаполис"
|5003052454
|Московская область
|ООО "Ашан"
|7703270067
|Московская область
|ООО "Вайлдберриз"
|7721546864
|Московская область
|ООО "ДНС ритейл"
|2540167061
|Приморский край
|ООО "Икеа дом"
|5047076050
|Московская область
|ООО "Интернет решения"
|7704217370
|Москва
|ООО "Лента"
|7814148471
|Санкт-Петербург
|ООО "Леруа Мерлен восток"
|5029069967
|Московская область
|ООО "Метро кэш энд керри"
|7704218694
|Москва
|ООО "О`кей"
|7826087713
|Москва
|ООО "Спортмастер"
|7728551528
|Москва
|ПАО "Детский мир"
|7729355029
|Москва
|ПАО "Дикси групп"
|5036045205
|Московская область
|ГК "М.Видео"
|7707602010
|Москва
|ООО "Гиперглобус"
|7743543761
|Московская область
|ООО "Городской супермаркет"
|7705466989
|Москва
|ООО "Вкусвилл"
|7734675810
|Москва
|ООО "СПАР Миддл Волга"
|5258056945
|Нижегородская область
|ООО "Бэст Прайс"
|5047085094
|Московская область
|ООО "КАРИ"
|7702764909
|Москва
|ООО "Эйч энд Эм"
|7705840940
|Московская область
|ООО "Адидас"
|7714037390
|Москва
|ООО "СК Трейд"
|7701599226
|Московская область
|ООО "Домашний Интерьер"
|7709770002
|Москва
|ООО "Купишуз"
|7705935687
|Москва
|ООО "Остин"
|7728551510
|Москва
|ООО "Сеть Связной" (с "Связной логистика")
|7714617793
|Москва
|ООО "Мэлон Фэшн груп"
|7839326623
|Санкт-Петербург
|ОАО "Торговый дом ЦУМ"
|7707073366
|Москва
|ООО "М фэшн"
|5032277847
|Московская область
|Группа компаний "Рестор" (Inventive Retail Group)
|7709678550
|Москва
|Inditex Group (АО "Зара СНГ и др.)
|7707099460
|Москва
|ООО "Дом Одежды" (ГК "ЗЕНДЕН")
|3302005748
|Нижегородская область
|ГК ТС "Монетка"
|6674121179
|Свердловская область
|ООО "Альбион-2002" (ТС Бристоль)
|5257056036
|Нижегородская область
|ООО "Трейд менеджмент" (ТС Lady & Gentleman)
|7719433140
|Москва
|Мебельная промышленность
|Критерии для мебельной промышленности: Выручка - не менее 2000 млн. руб.; Численность - не менее 200 чел.
|ООО "Много мебели"
|6432016023
|Саратовская область
|ООО "Король Диванов"
|6432009756
|Саратовская область
|ООО ПК "Ангстрем"
|3662128110
|Воронежская область
|ООО "Дятьковский ДОЗ"
|3245007545
|Брянская область
|ЗАО "Первая мебельная фабрика"
|7813054206
|Санкт-Петербург
|АО МК "Шатура"
|5049007736
|Московская область
|ООО "Икеа индастри Тихвин"
|4715011103
|Ленинградская область
|ООО "Икеа индастри Новгород"
|5310011273
|Новгородская область
|ООО ТПК "Феликс"
|7725285677
|Москва
|ООО "Мебельная фабрика Мария"
|6455026772
|Саратовская область
|ООО "Орма групп"
|7724353571
|Москва
|ООО "ЮниТрейд"
|5050041072
|Московская область
|ООО "Риваль"
|6215014413
|Рязанская область
|"Торговый дом "Аскона"
|3305051742
|Владимирская область
|ООО "ДИЭМАЙ РУС"
|3245513118
|Москва
|АО "Орматек"
|7724890784
|Москва
|ООО "Алмаз"
|6137006902
|Ростовская область
|ООО "Аскона-Век"
|3305037917
|Владимирская область