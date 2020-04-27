Минпромторг расширил свой список до 519 системообразующих компаний по 25 отраслям

Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ расширил свой отраслевой список системообразующих компаний до 519 организаций по 25 отраслям, сообщила пресс-служба ведомства.

В министерстве отметили, что правительственная комиссия по повышению устойчивости развития российской экономики 24 апреля одобрила внесение еще 274 компаний в отраслевые перечни (17 апреля правкомиссия уже включила 246 организаций в список Минпромторга, скорректировав потом до 245).

Отраслевые критерии отнесения к системообразующим следующие:

- автомобильная промышленность - вошло 13 компаний (выручка от 20 млрд руб., численность от 1 тыс. человек)

- авиационная промышленность - 6 компаний (выручка от 10 млрд руб., численность от 1 тыс. человек)

- радиоэлектронная промышленность - 27 компаний (выручка от 5 млрд руб., численность от 1 тыс. человек)

- машиностроение для пищевой и перерабатывающей промышленности - 7 компаний (выручка от 1,3 млрд руб., численность от 250 человек)

- станкостроение - 10 компаний (выручка от 1,3 млрд руб., численность от 250 человек)

- нефтегазовое машиностроение - 28 компаний (выручка от 2 млрд руб., численность от 250 человек)

- судостроение - 9 компаний (выручка от 5 млрд руб., численность от 2 тыс. человек)

- сельскохозяйственное машиностроение - 6 компаний (выручка от 2 млрд руб., численность от 500 человек)

- специализированное машиностроение - 13 компаний (выручка от 3 млрд руб., численность от 1 тыс. человек)

- энергетическое машиностроение, электротехническая и кабельная промышленность - 30 компаний (выручка от 2 млрд руб., численность от 250 человек)

- тяжелое машиностроение - 14 компаний (выручка от 2 млрд руб., численность от 250 человек)

- лесопромышленный комплекс - 35 компаний (выручка от 5 млрд руб., численность от 500 человек)

- легкая промышленность - 30 компаний (выручка от 2 млрд руб., численность от 200 человек)

- фармацевтическая промышленность - 21 компания (выручка от 1 млрд руб., численность от 250 человек)

- медицинская промышленность - 9 компаний (выручка от 0,5 млрд руб., численность от 100 человек)

- химическая промышленность - 50 компаний (выручка от 5 млрд руб., численность от 1 тыс. человек)

- металлургия - 22 компании (выручка от 100 млрд руб., численность от 3,5 тыс. человек)

- железнодорожное машиностроение - 10 компаний (выручка от 7 млрд руб., численность от 1,75 тыс. человек)

- промышленность социально значимых товаров - 39 компаний (выручка от 0,5 млрд руб., численность от 50 человек),

- промышленность обычных вооружений - 15 компаний (выручка от 1 млрд руб., численность от 250 человек)

- промышленность боеприпасов и спецхимии - 10 компаний (выручка от 1 млрд руб., численность от 250 человек),

- промышленность строительных материалов (изделий) и строительных конструкций - 38 компаний (выручка от 3 млрд руб., численность от 300 человек)

- производство изделий народных художественных промыслов - 21 компания (выручка от 0,07 млрд руб., численность от 70 человек)

- розничная торговля - 38 компаний (выручка от 22 млрд руб., налоги от 1,8 млрд руб.)

- мебельная промышленность - 18 компаний (выручка от 2 млрд руб., численность от 200 человек).

Минэкономразвития в минувшую пятницу сообщало, что всего по всем министерствам отраслевые списки системообразующих предприятий на текущий момент включает более 1,1 тыс. организаций.

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, возглавляющий правкомиссию по повышению устойчивости развития российской экономики (которая как раз одобряет включение предприятий в отраслевые перечни), пояснял, что работа будет вестись по "динамичным" отраслевым спискам (могут оперативно меняться), которые будут находиться в зоне ответственности профильных министерств.

Компании, попавшие в список, могут рассчитывать на льготные кредиты на пополнение оборотного капитала, их нельзя банкротить, государство следит за их финансово-экономическим состоянием. Но попадание в список не означает автоматической господдержки, говорил ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Ниже следует таблица Минпромторга с вошедшими в перечень министерства системообразующими компаниями: