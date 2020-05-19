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ВТБ спрогнозировал падение рынка розничного кредитования в РФ на 1,4% в 2020 году

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - ВТБ скорректировал ожидания по динамике рынка розничного кредитования в России на 2020 год и ждет его падения на 1,4%, следует из слов зампреда банка Анатолия Печатникова.

ВТБ 8 мая в ходе презентации результатов по МСФО за первый квартал сообщил, что подготовил базовый и стрессовый сценарии поведения кредитного портфеля в 2020 году в зависимости от развития ситуации в экономике. В базовом сценарии розничный кредитный портфель в целом по сектору вырастет на 1,8%, в стрессовом сценарии упадет на 2,7%. В обоих сценариях динамика кредитного портфеля ВТБ предполагается лучше рынка.

"По кредитованию населения мы, к сожалению, прогнозируем сокращение рынка на 1,4%. Если говорить о ВТБ и наших планах, то мы всегда стремимся опережать рынок, так планируем работать и в этом году. Более точные планы сейчас преждевременно формулировать. При этом в ипотеке мы видим рост примерно 7,2% по рынку в этом году, в сегменте необеспеченного кредитования, включая авто и карты, - сокращение порядка 7,7%", - заявил журналистам Печатников.

"Конечно, больше внимания мы будем уделять ипотечному кредитованию, в меньшей степени - всему беззалоговому. Но вместе с тем, у нас задача есть - всегда расти выше рынка, причем не в целом, а отдельно по всем сегментам", - добавил он.

В части средств населения ВТБ ждет прирост по рынку в этом году на 4,7% (это включает рубли и валюту), при этом основной прирост покажут средства до востребования - около 13% по рынку.

Как работает ВТБ в условиях пандемии

Печатников рассказал, что сеть ВТБ в условиях пандемии работает, исходя из потребностей клиентов и ситуации в конкретном субъекте Федерации. Региональные оперативные штабы принимают решение о том, какое количество точек они открывают, какой режим работы устанавливать, и сколько людей выводить.

Сегодня у ВТБ работает около 1100 из 1500 отделений, на рабочих местах находится 59% персонала в региональной сети. "И дальше по мере изменения режима самоизоляции мы оперативно управляем численностью работающих отделений", - сказал зампред правления банка.

"На горизонте 2022 года, конечно, мы видим сеть офисов не в таком объеме, как она есть сейчас. Нынешняя ситуация показала, что ускоренная цифровизация переведет многие банковские процессы в онлайн, повысит темпы сокращения числа отделений и числа сотрудников, работающих там. Но это долгосрочная перспектива, года на три - до конца 2022 года. В любом случае у клиента должен быть выбор - обслуживаться в офисе или дистанционно", - добавил Печатников.

Хроника 27 января – 19 мая 2020 годаЭкономический кризис
ВТБ Анатолий Печатников

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