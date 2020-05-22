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Розничные кредиты банков за две декады мая продолжили падение

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Розничные кредиты банков за две декады мая продолжили сокращение, показав падение на 0,4%, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на брифинге в пятницу.

"У нас есть данные с 1 по 19 мая. Корпоративный портфель кредитов стабилен, в начале месяца он несколько снижался, очевидно, из-за праздников, однако во второй декаде банки полностью отыграли снижение. Розничные кредиты сократились еще на 0,4%, продолжив тренд, начавшийся в апреле, тогда было минус 0,7%", - заявила Набиуллина.

По ее словам, причина сокращения розничного портфеля кредитов - консервативная политика банков, ограничительные меры и, вероятно, опасения людей по поводу возможности обслуживать новые кредиты из-за неопределенности с доходами.

"С фондированием в целом ситуация достаточно спокойная. Средства российских компаний на счетах выросли на 0,3%, вклады населения пока в минусе - около 0,6%. Но здесь данные на промежуточную дату не очень показательные, потому что традиционно в конце месяца есть рост, связанный с начислением зарплат, пособий, пенсий, а в начале месяца, наоборот, происходят траты, особенно в период длинных праздников", - заявила глава ЦБ.

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ЦБ РФ Эльвира Набиуллина

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