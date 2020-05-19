Nasdaq ужесточит правила получения листинга на бирже, что ограничит китайские IPO

Фото: Reuters

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Nasdaq Inc планирует ужесточить стандарты проведения первичных размещений акций на бирже, что, вероятно, затруднит получение листинга компаниями из ряда стран, включая Китай.

Nasdaq будет требовать размещения компаниями в ходе IPO акций на сумму не менее $25 млн или на сумму, составляющую не менее 25% их капитализации после получения листинга, говорится в документах, направленных биржей в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC).

Новые правила, которые должна утвердить SEC, относятся к компаниям из ряда стран, в том числе Китая, где действуют законы о неразглашении данных и регулятивные нормы, закрывающие доступ к нужной информации американским регуляторам, пишет газета Financial Times.

Биржа предписала им нанимать специального советника, знакомого с требованиями о прозрачности и подотчетности для публичных американских компаний, если их топ-менеджеры не имеют опыта работы в компаниях с листингом в США.

"Риски для американских инвесторов растут, когда бизнес компании осуществляется преимущественно в юрисдикции, где действуют законы о неразглашении данных, блокирующий статут, законы о национальной безопасности, а также другие законы и нормы, ограничивающие доступ к информации в этой юрисдикции для регуляторов компаний, имеющих листинг в США", - говорится в заявлении Nasdaq.

Некоторые из компаний "недостаточно знакомы с требованиями, предъявляемыми к компаниям, имеющим листинг на Nasdaq, или не готовы к строгим требованиям, предъявляемым к публичным компаниям в США", отмечается в заявлении биржи.

"Очевидно, что Nasdaq не хочет открыто заявлять о том, что изменение правил направлено, прежде всего, на Китай, но очевидно, что это именно так", - говорит аналитик GMT Research Найджел Стивенсон.

Американские регуляторы начали более внимательно относиться к китайским листингам после скандала с Luckin Coffee - конкурентом Starbucks в КНР. Luckin Coffee, которая в прошлом году провела одно из крупнейших IPO на Nasdaq, в апреле этого года призналась в завышении показателя продаж в 2019 году на $310 млн, а на прошлой неделе объявила об увольнении главного исполнительного и главного операционного директоров. Акции Luckin Coffee подешевели почти на 75% в день, когда разгорелся скандал.

Согласно данным Dealogic, почти четверть из 59 IPO китайских компаний, прошедших на Nasdaq с конца 2016 года, были меньше по объему $25 млн. При этом их динамика с момента IPO была неблагоприятной: в среднем снижение их рыночной стоимости составило 67%.