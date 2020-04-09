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SEC призвала максимально полно раскрывать информацию о последствиях пандемии

В комиссии считают, что точные данные помогут компаниям и государству лучше координировать усилия по восстановлению нормальной работы

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) призвала публичные компании, которые готовят сейчас квартальную отчетность, максимально полно, с деталями раскрыть данные о последствиях коронавирусной пандемии, так как это нужно не только для инвесторов, но и для всей страны.

Экономический кризис

В этом заявлении председатель SEC Джей Клейтон и глава департамента по раскрытию финансовой отчетности Билл Хинман объяснили, что точная информация поможет улучшить контакт и координацию усилий в экономике, в том числе между государством и частным сектором, чтобы вырабатывать оптимальные действия по борьбе с последствиями пандемии. По их словам, вырабатываемая стратегия по восстановлению экономической активности должна учитывать риски для здоровья людей и меры по снижению этих рисков.

"Складывается впечатление, что скоро мы придем к консенсусу, что с увеличением арсенала средств по борьбе с COVID-19 - более активным тестированием, усиленным контролем за здоровьем, анализом данных и выявлением эффективной терапии - мы можем, руководствуясь советами медицинских специалистов, постепенно возобновлять экономическую активность", - говорится в заявлении.

"Мы призываем компании предоставлять насколько много информации, насколько это возможно, в отношении текущих финансовых и операционных показателей, а также операционных и финансовых планов", - сказали руководители комиссии.

В частности, SEC интересует описание текущей ситуации и прогноз по ее перспективам, а также показатели ликвидности компаний и их потребность в финансовых ресурсах. При этом чиновники хотят знать, как компания реагирует на пандемию, что делает для защиты клиентов и сотрудников и как эти меры, а также ограничения сказываются на ее финансовых показателях и прогнозах. Также они подчеркнули важность раскрытия информации о государственной помощи, если компания ее получает. "Исторические" же данные представляют сегодня меньший интерес, считают в комиссии.

Сегодня планировать будущее сложно, признают руководители SEC, однако со временем обновление и уточнение прогнозов станет более простой задачей.

Не только инвесторы хотят знать, как компания будет адаптироваться к новой ситуации, это нужно понимать ее работникам, партнерам, государственным органам, говорится в заявлении. К примеру, прачечная с меньшей вероятностью будет увольнять сотрудников, если будет знать о бизнес-планах гостиничной сети, которая является ее клиентом, объяснили авторы обращения. Раскрытие такой информации, таким образом, должно укрепить доверие в конкретных производственных цепочках, например между поставщиками и производителями.

SEC дала понять, что не будет задним числом наказывать эмитентов за добросовестные попытки оценить свои перспективы в неопределенной обстановке, если эти прогнозы окажутся в итоге неточными.

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SEC США Джей Клейтон Билл Хинман коронавирус

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