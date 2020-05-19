Минэкономразвития спрогнозировало падение ВВП РФ на 9,5% во II квартале

Квартальное падение ВВП превышало 9% в "дефолтном" 1998 году и в 2009 году

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Во II квартале 2020 года, когда многие отрасли российской экономики по сути закрылись на карантин, падение ВВП может быть сопоставимо с антирекордами кризисов 1998 и 2008-2009 годов, считают в Минэкономразвития. Там ждут сокращения экономики не менее чем на 9,5% по сравнению со II кварталом 2019 года.

Этот прогноз содержится в проекте общенационального плана по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, доходов граждан и роста (в понедельник рассматривался на совещании в правительстве), сообщил источник "Интерфакса", знакомый с документом.

В секретариате первого вице-премьера Андрея Белоусова "Интерфаксу" отказались комментировать ход работы над планом.

Оценка Минэкономразвития пессимистичнее ожиданий Банка России. Регулятор ожидает снижение ВВП во II квартале на 8% в годовом выражении, а по итогам 2020 года - на 4-6%.

Минэкономразвития, как ожидается, представит свой прогноз в ближайшее время (до конца мая).

Квартальное падение российской экономики превышало 9% дважды за последние четверть века: в "дефолтном" 1998 году (-8,8% в третьем квартале и -9,1% в четвертом), а также в 2009 году, когда кризис переживала мировая финансовая система (-9,2% и -11,2% в I-II кварталах соответственно).

План нормализации

В проекте плана отмечается, что индекс закрытия региональных экономик (соотношение числа работников предприятий, приостановивших деятельность, к общему числу работающих) в апреле составил в среднем по России 28%.

По снижению масштабов производства отрасли экономики в документе делятся на три группы.

Первая группа характеризуется как полностью закрытые отрасли (на них приходится 10% валовой добавленной стоимости) - общественное питание, гостиницы и туризм, непродовольственная розница кроме товаров первой необходимости, основная часть сферы персональных услуг, пассажирский авиатранспорт.

Ко второй группе отнесены частично закрытые отрасли (на них приходится 46% ВДС) - отрасли обрабатывающей промышленности не непрерывного цикла, строительство, профессиональные услуги, логистика, хранение, управление недвижимым имуществом.

К третьей группе отнесены отрасли, которые продолжают работу (создают 44% ВДС) - сельское хозяйство, добыча полезных ископаемых, отрасли обрабатывающей промышленности непрерывного цикла, электроэнергетика и водоснабжение, производство продукции первой необходимости и фармацевтической продукции, здравоохранение.

При этом в документе отмечается, что благодаря мерам социальной поддержки и поддержки бизнеса во II квартале 2020 г. сокращение реальных располагаемых доходов населения оценивается на уровне меньшем, чем общий экономический спад - снижение около 6% к аналогичному периоду прошлого года.

В проекте плана также отмечается, что экономическая ситуация в России усугубляется рецессией мировой экономики, также испытывающей одновременно и шок спроса, и шок предложения. При этом неравномерность выхода стран из карантина также затрудняет восстановление мировой экономики и создает неблагоприятные внешние условия для экономики России.

В документе констатируется, что значительные запасы нефти, накопленные за карантинный период и рецессия в мировой экономике, будут ограничивать восстановление нефтяных цен - ожидается период низких цен на нефть до $30 к концу года при оптимистичном сценарии. В проекте плана отмечается, что сделка ОПЕК+ позволила стабилизировать ситуацию, но не сможет кардинально изменить баланс спроса и предложения на рынке нефти и нефтепродуктов.