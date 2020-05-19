Правительство спрогнозировало дефицит бюджета в 8,5% ВВП в 2020 году

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Смягчение бюджетной политики ради поддержки граждан и экономики в условиях пандемиив 2020 году приведет к дефициту консолидированного бюджета России в 8,5% ВВП. Эта оценка указана в проекте общенационального плана по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, доходов граждан и роста ВВП.

Документ 18 марта рассматривали на совещании в правительстве, сообщил источник "Интерфакса", знакомый с его содержанием. Авторы проекта ожидают возврата к формированию федерального бюджета на основе бюджетных правил - в 2022 году.

"В целом по бюджетной системе дефицит составит около 8,5% ВВП (с корректировкой на поступление разовых доходов (речь о перечислении прибыли ЦБ от сделки по продаже акций Сбербанка в размере 1,07 трлн рублей. - ИФ.) и "забалансовой" докапитализации ВЭБа и Сбербанка (посредством конвертации кредитных обязательств на 500 млрд рублей в капитал. - ИФ.). Таким образом, смягчение фискальной политики в 2020 году ожидается в размере более 10% ВВП, что превосходит бюджетные стимулы в большинстве развивающихся и многих развитых странах", - процитировал источник документ.

При этом дефицит федерального бюджета в условиях базового сценария развития экономики составит почти 6% ВВП, а с корректировкой на поступление разовых доходов от прибыли ЦБ - почти 7% ВВП. В 2019 году федеральный бюджет был исполнен с профицитом 1,8% ВВП, консолидированный - около 1,9% ВВП.

В секретариате первого вице-премьера Андрея Белоусова "Интерфаксу" отказались комментировать ход работы над планом восстановления экономики.

Ранее министр финансов Антон Силуанов оценивал дефицит бюджета в текущем году в 4% ВВП при падении экономики на 5%. ЦБ РФ и Минэкономразвития оценивают возможный дефицит в 5-6% ВВП. Законом о бюджете с учетом внесенных в марте, то есть "докарантинных", поправок предусмотрен профицит 0,8% ВВП. В январе-апреле он составил 0,4% ВВП - с учетом разового поступления прибыли ЦБ.

По мере стабилизации экономической ситуации параметры бюджетов всей бюджетной системы планируется приводить к устойчивому уровню, следует из проекта плана. При этом возвращение к формированию федерального бюджета в соответствии с действующими бюджетными правилами предполагается в 2022 году.

В 2020 году правительство может перераспределять бюджетные ассигнования на мероприятия по предотвращению влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей, профилактике и устранению последствий распространения коронавируса без внесения поправок в закон о бюджете, при снижении средней цены на нефть марки Urals ниже базовой (в текущем году ниже $42,4 за баррель) использовать средства Фонда национального благосостояния на покрытие дефицита бюджета РФ, Пенсионного фонда России сверх объема, установленного в законе о бюджете, а также увеличивать заимствования для замещения источников финансирования дефицита.

Уровень предельных расходов федерального бюджета в переходный период 2021 года планируется определять на уровне параметров бюджетных ассигнований 2020 года, утвержденных в марте.

Существенное смягчение происходит и в региональной бюджетной политике, отмечается в документе. Регионы смогут воспользоваться средствами, высвобождаемыми в результате реструктуризации долговых обязательств, и дополнительными трансфертами со стороны федерального бюджета. По итогам года размер дефицита и объем госдолга регионов могут быть превышены на сумму расходов на мероприятия по борьбе с распространением коронавирусной инфекции и предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики.

Регионы начнут выполнять принятые обязательства по снижению долговой нагрузки в соответствии с ранее действующими нормами с 2021 года.