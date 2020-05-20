В Югре добыли 12-миллиардную тонну нефти

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - 12-миллиардная тонна нефти добыта в среду в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО - Югра), сообщает пресс-служба правительства региона.

"Такая высокая отметка была достигнута с начала промышленного освоения недр региона - с 1964 года", - говорится в сообщении.

В связи с получением 12-миллиардной тонны нефти в Ханты-Мансийске состоится торжественная церемония наполнения памятной бочки смесью нефти, добытой из месторождений нефтяных компаний, ведущих свою деятельность в регионе.

Первый миллиард тонн югорской нефти был добыт в 1978 году. Затем регион почти каждые три года добывал по миллиарду тонн. Пятый миллиард тонн нефти автономный округ получил в 1990 году, шестой - в 1994 году, 11 млрд тонн нефти в ХМАО было добыто в 2016 году.

Добычу нефти на территории автономного округа ведут 43 предприятия, в их структурах работают более 180 тыс. человек. На "Роснефть", "Сургутнефтегаз" и "ЛУКОЙЛ" приходится 80,2% добычи всей нефти в регионе.

В 2019 году наибольший объем добычи, 34,55 млн тонн, пришелся на Приобское месторождение, разработкой которого занимаются структуры "Роснефти" и "Газпром нефти".

На втором месте по объемам добычи - Самотлорское месторождение "Роснефти", где извлечено 18,4 млн тонн нефти. Третье место принадлежит Приразломному месторождению, разрабатываемому также "Роснефтью" - 9,728 млн тонн. Четверку лидеров замыкает Федоровское месторождение "Сургутнефтегаза", откуда в минувшем году извлечено 9,514 млн тонн.

Доля округа в общероссийской добыче составляет 42%.

По оценкам экспертов, в недрах ХМАО еще сосредоточено около 60% текущих извлекаемых запасов России.