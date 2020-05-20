Суд ЕС отклонил иски Nord Stream 2 насчет распространения норм ЕС на газопроводы из третьих стран

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Европейский суд (European Court of Justice) отклонил иски Nord Stream 2 AG на решение по законодательству о газе.

"Суд объявляет, что иск Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG против Директивы 2019/692, которая распространяет отдельные правила рынка на газопроводы из третьих стран, неприемлем для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении суда.

Суд постановил, что операторы газопроводов Nord Stream 1 и Nord Stream 2 "ни в коем случае не имеют прямого отношения к этой директиве".

Оспариваемая директива вступила в силу 23 мая 2019 года и должна была быть имплементирована в национальное законодательство до 24 февраля 2020 года. Она обязывает операторов магистралей провести выделение на уровне собственности операций по транспорту, внедрить недискриминационную систему доступа третьих лиц к системам передачи и распределения на основе публично опубликованных тарифов.

Для Nord Stream 2 AG это будет означать такие изменения, как продажа газопровода или полное изменение в организационно-правовой структуре, что существенно ослабит возможности для финансирования реализации проекта, цитируется в сообщении суда позиция истца. Nord Stream AG в своих аргументах указывает, что новая норма заставит его существенно пересмотреть контракт на транспорт с ООО "Газпром экспорт".

Суд решил, что Nord Stream 2 AG и Nord Stream AG не имеют непосредственного отношения к директиве. Директива применяется правительствами стран - членов ЕС и они вправе делать из нее исключения на свое усмотрение. Суд также объявил, что нормы новой директивы распространяются на уже построенный и работающий "Северный поток 1" - как минимум в территориальных водах государства-члена.