В Германии освободили газопровод "Северный поток 1" от регулирования

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Федеральное сетевое агентство Германии предоставило газопроводу "Северный поток" возможность отступления от применения основных положений Газовой директивы ЕС, сообщает Nord Stream AG.

Принятое решение о дерогации действительно 20 лет и начинает свое действие ретроактивно с 12 декабря 2019 года.

Компания Nord Stream AG в своем комментарии отмечает, что при рассмотрении заявки регулятор отметил, что газопровод внес вклад в безопасность поставок и не нанес вреда конкуренции на европейском внутреннем газовом рынке.

Трансбалтийский газопровод протяженностью 1224 км мощностью 55 млрд куб. м в год был введен в ноябре 2011 года. На данный момент по нему прокачано более 345 млрд куб. м газа.