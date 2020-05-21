ФРС может привязать подъем ставок к экономическим показателям или времени

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Руководители Федеральной резервной системы (ФРС) обсуждали следующий этап денежно-кредитной политики - убедить рынки в том, что ставки будут оставаться низкими в течение длительного времени, свидетельствует протокол апрельского заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC).

В нем говорится, что на предстоящих заседаниях ЦБ, возможно, захочет уточнить свои намерения в отношении процентных ставок.

Некоторые члены комитета хотели, чтобы Федрезерв сделал свои заявления о намерениях более четкими. Например, ФРС может указать определенный уровень безработицы или темпы роста потребительских цен, которые должны быть достигнуты прежде, чем будет поднят вопрос о повышении ставок с нуля.

Другим вариантом был подход, основанный на дате. Он предполагает, что стоимость кредитования будет повышена только после истечения определенного периода времени.

Члены FOMC по итогам заседания 28-29 апреля единогласно проголосовали за то, чтобы сохранить процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых. Решение совпало с прогнозами экономистов и участников рынка.

В коммюнике говорилось, что "комитет рассчитывает сохранить этот целевой диапазон до тех пор, пока не будет уверен в том, что экономика выдержала последние события и находится на пути к достижению целей по максимальной занятости и стабильности цен".

Несколько руководителей отметили, что ФРС, возможно, потребуется прояснить текущую покупку гособлигаций и ипотечных бумаг без ограничения по объему. По заявлениям Федрезерва, эти покупки продолжают способствовать нормальному функционированию финансовых рынков.

В целом ЦБ обязуется использовать "весь свой набор инструментов" для поддержки экономики США.

"Вспышка коронавируса вызывает огромные человеческие и экономические трудности в Соединенных Штатах и во всем мире. Вирус и меры, принятые для защиты общественного здоровья, вызывают резкое снижение экономической активности и падение числа рабочих мест", - говорилось в сообщении после апрельского заседания.

В протоколе отмечается, что при подготовке к нему экономический прогноз сотрудников ФРС "заметно ухудшился" по сравнению с предыдущими оценками, сделанными в марте.

Эксперты ЦБ наметили два возможных сценария развития экономики. Базовый предполагает улучшение во втором полугодии 2020 года и далее. Но при более пессимистичной точке зрения, вторая волна вируса нанесет ущерб экономике в конце текущего года.

Сотрудники ФРС считают, что этот более мрачный прогноз "не менее правдоподобен", чем базовый.

Очередное заседание FOMC состоится 9-10 июня. Помимо прочего, по его итогам будут представлены экономические прогнозы, которые обновляются раз в квартал. С начала прошлого года все заседания сопровождаются пресс-конференциями председателя ФРС Джерома Пауэлла.