Рынок акций РФ открылся снижением индексов РТС и МосБиржи на 0,2-0,4%

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в четверг смешанной динамикой цен blue chips на фоне разнополярных внешних сигналов (коррекция в Азии после ралли компенсируется дальнейшим ростом нефти); индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов просели на 0,2-0,4%, при этом лидировали в откате бумаги "Норникеля".

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2759,7 пункта (-0,4%), индекс РТС - 1222,61 пункта (-0,2%); цены большинства основных "фишек" на Московской бирже изменились в пределах 1,5%. Доллар просел до 70,99 рубля (-0,1 рубля).

Подешевели рублевые акции "Норникеля" (-1,5%), ПАО "Полюс" (-1,3%), "Яндекса" (-0,6%), "РусАла" (-0,6%), "НОВАТЭКа" (-0,5%), "Северстали" (-0,5%), Сбербанка (-0,3%), "Роснефти" (-0,3%), "Газпрома" (-0,3%), "Магнитогорского металлургического комбината" (-0,3%).

Выросли "префы" "Мечела" (+0,9%), акции "РусГидро" (+0,7%), "ФСК ЕЭС" (+0,6%), "Россетей" (+0,6%), "Мобильных телесистем" (+0,5%), "Ростелекома" (+0,3%), "Интер РАО" (+0,3%), "АЛРОСА" (+0,3%).

Нефтяной рынок сохраняет оптимизм

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, на нефтяном рынке сохраняется оптимизм по поводу восстановления спроса при одновременном сокращении предложения со стороны производителей. Внешний фон утром в четверг для России можно назвать нейтральным, однако взлет нефти Brent выше $36 за баррель может способствовать дальнейшему росту российского рынка и укреплению рубля.

По словам ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, в то время как данные технического анализа позволяют трактовать закрепление индекса РТС выше уровня 1170 пунктов как сигнал к дальнейшему росту, внешние факторы могут вызвать приостановку движения вверх.

Новый виток "торговых войн" США и Китая

Президент США Трамп выступил в твиттере с критикой политики властей КНР, а сенаторы утвердили поправки к законодательству, которые потенциально позволяют отменить листинг китайских компаний на биржах США - новый виток "торговых войн" может негативно повлиять на активность покупателей на рынках акций в целом.

В течение дня некоторое влияние на ход торгов могут оказать данные по деловой активности в странах еврозоны, статистика из США - заявки на пособие по безработице за неделю (15:30 по московскому времени), продажи домов на вторичном рынке (17:00 по Москве). Вечером (после закрытия основной торговой сессии на Московской бирже) ожидаются выступления представителей ФРС США в рамках онлайн-дискуссии. На валютном рынке в начале торгов возможна приостановка снижения доллара на фоне некоторой коррекции вверх индекса доллара DXY.

В США индексы в среду, 20 мая, выросли на 1,5-2,1%, индекс S&P 500 обновил максимум с начала марта на надеждах на восстановление экономики на фоне постепенного снятия ограничений властями штатов. Поддержку рынку оказали выросшие акции технологических компаний, а также квартальные результаты ритейлеров.

Тем не менее, индексы завершили торги ниже сессионных пиков в связи с новостями о том, что Сенат США одобрил законопроект, который может в конечном итоге лишить многие китайские компании возможности размещать акции на американских биржах, привлекая финансирование от инвесторов из Штатов.

Согласно законопроекту, китайские компании должны будут доказать, что не принадлежат иностранному правительству и не контролируются им. Кроме того, они должны будут пройти аудит Совета по надзору за бухгалтерской отчетностью публичных компаний (Public Company Accounting Oversight Board, PCAOB).

Ранее Трамп раскритиковал Китай в связи с ситуацией, касающейся пандемии коронавируса. По его словам, опубликованным в микроблоге в твиттере, причиной "массового убийства по всему миру" стала "некомпетентность Китая".

На азиатском фондовом рынке наметилась нисходящая коррекция после ралли

В Азии в четверг наметилась нисходящая коррекция после ралли (японский Nikkei 225 просел на 0,2%, китайский Shanghai Composite теряет 0,5%, гонконгский Hang Seng - 0,4%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,8%).

Между тем, нефть утром в четверг продолжает дорожать, обновляя 10-недельные максимумы на фоне снижения запасов в США по итогам второй недели подряд; цена Brent находится на $0,6 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ в среду. Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $36,29 за баррель (+1,5% и +3,2% накануне), июльская цена WTI - $34,12 за баррель (+1,9% и +4,8% в среду).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 15 мая, сократились на 5 млн баррелей, тогда как эксперты ожидали роста на 1-2,4 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге сократились на 5,6 млн баррелей.