Brent подорожала до $36,59 за баррель

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Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Котировки нефти продолжают расти утром в четверг после взлета до максимума за последние 10 недель на данных о снижении запасов в США по итогам второй недели подряд.

К 8:11 по московскому времени июльские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,84 (2,35%), до $36,59 за баррель. За предыдущую сессию Brent подорожала на $1,11 (3,2%), до $35,75 за баррель - максимума с 11 марта, напоминает MarketWatch.

Июльские фьючерсы на WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени дорожали на $0,8 (2,39%) - до $34,29 за баррель. В среду контракт подорожал на $1,53 (4,8%), до до максимальных с 10 марта $33,49 за баррель.

Минэнерго США в среду сообщило, что за неделю, завершившуюся 15 мая, запасы нефти в стрне сократились на 5 млн баррелей. Снижение произошло вторую неделю подряд. Аналитики S&P Global Platts, в свою очередь, ожидали увеличения запасов нефти на 2,4 млн баррелей.

Резервы бензина в Штатах за неделю выросли на 2,8 млн баррелей, дистиллятов - на 3,8 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге сократились на 5,6 млн баррелей.

"Снижение нефтяных запасов было неожиданным, но его можно объяснить уменьшением импорта и добычи на фоне роста нефтепереработки, - сказал MarketWatch аналитик IHS Markit Маршал Стивз. - Хранилища заполняются не так быстро, как ожидалось, в то время как более резкое снижение добычи способствует восстановлению равновесия на физическом рынке".

Аналитик FXTM Лукман Отунуга, в свою очередь, отмечает, что в краткосрочной перспективе цены могут продолжить рост по мере ослабления карантинных мер, введенных в связи со вспышкой коронавируса.

"Однако рост может быть прерван из-за опасений перспективами мировой экономики и новой напряженности в отношениях между США и Китаем", - добавил он.