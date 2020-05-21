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Рубль обновил максимумы начала марта к доллару и евро

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Доллар и евро снижаются на Московской бирже в четверг утром до минимальных отметок с начала марта; рубль дорожает к бивалютной корзине на фоне роста нефти, котировки которой торгуются вблизи 10-недельных максимумов.

Первые сделки по доллару прошли в диапазоне 70,98-71,23 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 71,01 руб. (-8 копеек к уровню предыдущего закрытия). При этом доллар опускался ниже 71 руб. впервые с 10 марта. Евро подешевел до 77,9 руб./EUR1 (-11 копеек). При этом евро торгуется ниже 78 руб. впервые с 6 марта. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 9,28 копейки к уровню закрытия среды, до 74,11 рубля.

Доллар при этом оказался на 1,3281 рубля ниже уровня действующего официального курса, евро - на 1,2813 рубля ниже официального курса.

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Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль растет к доллару и евро на старте торгов вслед за нефть, котировки которой находятся у 10-недельного максимума после публикации данных о снижении запасов сырья в США по итогам второй недели подряд. Поддержку рублю также отказывает спрос на рублевую ликвидность при подготовке компаний-экспортеров к основным налоговым выплатам мая, а также со стороны трейдеров, практикующих стратегию carry trade.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по московскому времени увеличилась на 1,54% - до $36,3 за баррель. По итогам торгов в среду июльские контракты подорожали на 3,2%, до $35,75 за баррель - максимума с 11 марта.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожали на 1,85% - до $34,11 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контрактов увеличилась до максимальных с 10 марта $33,49 за баррель, поднявшись на 4,8%.

Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 15 мая, сократились на 5 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны. Таким образом, запасы в стране уменьшились по итогам второй недели подряд. Аналитики S&P Global Platts, в свою очередь, ожидали увеличения запасов нефти на 2,4 млн баррелей.

Резервы бензина в Штатах за неделю выросли на 2,8 млн баррелей, дистиллятов - на 3,8 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге сократились на 5,6 млн баррелей.

курсы валют рубль доллар евро

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