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Сбербанк за 8 часов принял заявки на льготную сельскую ипотеку на весь годовой лимит

Сбербанк за 8 часов принял заявки на льготную сельскую ипотеку на весь годовой лимит
Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Сбербанк России за восемь часов принял заявки на льготную сельскую ипотеку на сумму всего своего годового лимита для госпрограммы, говорится в пресс-релизе банка.

Минсельхоз установил для Сбербанка лимит субсидирования ставки для выдачи сельской ипотеки под 3% на 97 млн рублей на 1 год. "Всего за 8 часов банк принял 1100 заявок на сумму свыше 3 млрд рублей на сельскую ипотеку", - указывает кредитная организация.

По условиям программы приобрести недвижимость можно на вторичном рынке у физлица или юрлица по договору купли-продажи, на первичном рынке - только у юрлица по договорам долевого участия и уступки прав требования.

Объект недвижимости должен быть расположен на сельских территориях. Участвуют все регионы, кроме Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.

Максимальная сумма кредита составляет для Ленинградской области и Дальневосточного федерального округа - 5 млн рублей, для прочих субъектов РФ - 3 млн рублей. Максимальный срок кредита - 25 лет. Первоначальный взнос - от 15%. Программа продлится до 31 декабря 2022 года.

Сбербанк Минсельхоз Ленинградская область Дальний Восток

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